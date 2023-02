PlayStation Plus febbraio 2023: i giochi gratis su Ps4 e Ps5

Videogame

Martina Pedretti | 6 Febbraio 2023

Videogiochi

PlayStation Plus, giochi gratis a febbraio 2023 su Ps4 e Ps5: Mafia: Definitive Edition, Evil Dead: The Game, OlliOlliWorld e Destiny 2

Giochi gratis febbraio 2023 PlayStation Plus

Come ogni mese anche a febbraio 2023 gli abbonati a PlayStation Plus possono attingere ad alcuni giochi gratis, i cui titoli sono appena stati svelati sul blog di PlayPlayStation Plus. Chi possiede una PlayStation 4 potrà scaricare Mafia: Definitive Edition, mentre Evil Dead: The Game, OlliOlliWorld e Destiny 2: Oltre la Luce saranno scaricabili anche su Ps5.

I giochi gratis del mese di febbraio 2023, saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus da martedì 7. Saranno poi scaricabili gratuitamente fino a lunedì 6 marzo. Ma osserviamo in modo più approfondito i titoli.

Evil Dead: The Game

Evil Dead The Game

Tra i giochi gratis di febbraio 2023 per PlayStation Plus troviamo Evil Dead: The Game.

Vesti i panni di Ash Williams o di uno dei suoi amici dell’indimenticabile saga di Evil Dead e tuffati in un gioco ricco di co-op e azione multigiocatore PVP a tutta adrenalina! Gioca nei panni di una squadra di quattro sopravvissuti: esplora, saccheggia, crea, doma le tue paure e trova gli oggetti necessari a chiudere il portale tra due mondi, in un gioco ispirato ai tre film originali della saga di Evil Dead e alla serie originale di STARZ, Ash vs Evil Dead.

OlliOlliWorld

OlliOlliWorld

Continuiamo con i giochi gratis di febbraio 2023 per PlayStation Plus con OlliOlliWorld.

Grinda, lanciati in trick aerei e scopri i mistici dèi dello skate nella tua missione verso il Gnarvana in un frenetico platformer dalla personalità indimenticabile. Attraversa un mondo incantevole e bizzarro mentre affronti missioni e sfide e ti fai nuovi amici lungo il percorso. Vivi l’accessibilità, la profondità e la libertà che caratterizzano il gioco mentre ti tuffi in un’atmosfera inconfondibile. OlliOlli World è il terzo titolo di OlliOlli, l’apprezzatissima serie creata da Roll7, lo studio indipendente pluripremiato e vincitore del premio BAFTA.

Destiny 2: Oltre la Luce

Destiny 2 Oltre la Luce

Si continua con Destiny 2: Oltre la Luce.

Parti per un nuovo viaggio nell’incredibile universo fantascientifico di Destiny 2 in questa espansione. I Guardiani esploreranno Europa, padroneggeranno il nuovo potere elementale Stasi e collezioneranno potenti armi esotiche mentre lotteranno contro Eramis, Kell dell’Oscurità.

Mafia: Definitive Edition

Solo per i giocatori PS4 a febbraio 2023 arriva tra i giochi gratis per PlayStation Plus Mafia: Definitive Edition.

Mafia Definitive Edition

Esplora una città degli anni ’30 ricreata nei minimi particolari. Scoprine l’architettura, la cultura, le automobili e il tentacolare mondo criminale in questo remake del gioco del 2002. Scala i vertici della mafia durante l’epoca proibizionista del crimine organizzato. Dopo un incontro fortuito con la mafia, il tassista Tommy Angelo resta invischiato nel letale mondo della malavita. Malgrado le remore verso la famiglia Salieri, Tommy ben presto capisce che la tentazione è troppo forte per resistere.