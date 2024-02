PlayStation Plus febbraio 2024: i giochi gratis su Ps4 e Ps5

Videogame

Martina Pedretti | 1 Febbraio 2024

Videogiochi

PlayStation Plus, i giochi gratis in arrivo a febbraio 2024 su Ps4 e Ps5: Foamstars, Rollerdrome e Steelrising

Giochi gratis febbraio 2024 PlayStation Plus

Come ogni mese anche a febbraio 2024 gli abbonati a PlayStation Plus possono attingere ad alcuni giochi gratis, i cui titoli sono appena stati svelati sul blog di PlayPlayStation Plus. Chi possiede una PlayStation 4 o una Ps5 potrà scaricare Foamstars e Rollerdrome, mentre Steelrising sarà disponibile solo per chi ha una PlayStation 5.

I giochi gratis del mese di febbraio 2024, saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus da martedì 6 febbraio. Saranno poi scaricabili gratuitamente fino a lunedì 4 marzo. Ma osserviamo in modo più approfondito i titoli.

Foamstars

Tra i giochi gratis di PlayStation Plus di febbraio troviamo Foamstars, uno sparatutto per party online 4 contro 4. I giocatori possono la schiuma per costruire terreno, creando superfici scivolose per spostarsi nell’arena a tutta velocità, difendersi dagli attacchi nemici o per creare posizioni vantaggiose per annientare gli avversari.

Rollerdrome

Dai creatori di Roll7, arriva Rollerdrome, un intenso ibrido tra sparatutto e pattinaggio ambientato in un suggestivo retrofuturo. Il gioco è uno sparatutto d’azione per giocatore singolo in terza persona che combina perfettamente combattimenti adrenalinici con movimenti fluidi dando vita a scene d’azione senza precedenti.

Steelrising

Tra i giochi gratis di PlayStation Plus di febbraio troviamo anche Steelrising. Questo GDR d’azione è ambientato in una versione alternativa di Parigi, in cui la Rivoluzione francese è stata soppressa da un esercito di robot. Il giocatore deve combattere ed esplorare le strade, i tetti, i quartieri e i castelli nei panni di Aegis, un misterioso capolavoro dell’automazione.