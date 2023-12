PlayStation Plus gennaio 2024: i giochi gratis su Ps4 e Ps5

Videogame

Martina Pedretti | 29 Dicembre 2023

PlayStation Plus, i giochi gratis in arrivo a gennaio 2024 su Ps4 e Ps5: Evil West, Nobody Saves the World e A Plague Tale: Requiem

Giochi gratis gennaio 2024 PlayStation Plus

Come ogni mese anche a gennaio 2024 gli abbonati a PlayStation Plus possono attingere ad alcuni giochi gratis, i cui titoli sono appena stati svelati sul blog di PlayPlayStation Plus. Chi possiede una PlayStation 4 o una Ps5 potrà scaricare Evil West e Nobody Saves the World, mentre A Plague Tale: Requiem sarà disponibile solo per chi ha una PlayStation 5.

I giochi gratis del mese di gennaio 2024, saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus da martedì 2 gennaio. Saranno poi scaricabili gratuitamente fino a lunedì 5 febbraio. Ma osserviamo in modo più approfondito i titoli.

A Plague Tale: Requiem

In questa continuazione dell’acclamata avventura A Plague Tale: Innocence, Amicia e Hugo si dirigono verso il profondo sud, esplorando nuove regioni e città vibranti dopo essere scampati alla devastazione della loro terra natale. Lì, cercano di iniziare una nuova vita e di gestire la maledizione che affligge Hugo. Tuttavia, quando i poteri di Hugo si risvegliano, morte e distruzione ritornano sotto forma di una marea di famelici ratti. Obbligati a fuggire nuovamente, i fratelli confidano nelle speranze legate a un’isola profetica che potrebbe contenere la chiave per salvare Hugo.

Evil West

Tra i giochi gratis di PlayStation Plus a gennaio 2024 c’è anche Evil West. Una minaccia oscura incombe sulla frontiera americana. Nel gioco si vestono i panni di uno degli ultimi agenti di un’organizzazione segreta di cacciatori di vampiri, come ultima difesa tra l’umanità e un antico terrore che emerge dalle tenebre.

Nobody Saves the World

Quando un’antica Calamità si risveglia, chi può preservare il destino del mondo? I giocatori devono dominare l’arte della trasformazione, assumendo le sembianze di Lumaca, Fantasma, Drago e molte altre creature in questo nuovo action RPG creato dagli stessi autori di Guacamelee.