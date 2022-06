PlayStation Plus giugno 2022: i giochi gratis su Ps4 e Ps5

PlayStation Plus, giochi gratis a giugno 2022 su Ps4 e Ps5: God of War (2018), Naruto to Boruto: Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl

Giochi gratis giugno PlayStation Plus

Come ogni mese anche a giugno 2022 gli abbonati a PlayStation Plus possono attingere ad alcuni giochi gratis, i cui titoli sono appena stati svelati sul blog di PlayStation. Chi possiede una PlayStation 4 potrà scaricare God of War (2018), Naruto to Boruto: Shinobi Striker, mentre Nickelodeon All-Star Brawl sarà scaricabile anche su Ps5.

I giochi gratis del mese di giugno 2022, saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus dal 7 del mese. Saranno poi scaricabili gratuitamente fino al 4 luglio. Ma osserviamo in modo più approfondito i giochi.

God of War

Il primo dei giochi gratis di PlayStation Plus di giugno è God of War. Dopo essersi lasciato alle spalle la vita al cospetto degli dei, Kratos deve adattarsi a terre sconosciute, pericoli inattesi e a una seconda possibilità di essere padre. Insieme a suo figlio Atreus, si avventurerà nelle brutali terre nordiche e dovrà combattere per portare a termine una missione molto personale. Questa incredibile rivisitazione di God of War racchiude tutti i segni distintivi della serie iconica: epici scontri tra boss, combattimenti fluidi e una grandezza mozzafiato, e li arricchisce con una narrazione intensa ed emozionante che ridefinisce il mondo di Kratos.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Il secondo dei giochi gratis di PlayStation Plus di giugno è Naruto to Boruto: Shinobi Striker. La serie Naruto entra nel mondo dei giochi a squadre 4 contro 4, con 8 ninja che combattono contemporaneamente. I giocatori, in squadre da quattro, dovranno collaborare per sfidare altre squadre online. Anche Shinobi Striker è stato creato appositamente con uno stile grafico completamente nuovo. Guida la tua squadra e combatti online per scoprire chi sono i migliori ninja.

Nickelodeon All-Star Brawl

Il secondo dei giochi gratis di PlayStation Plus di giugno è Nickelodeon All-Star Brawl. Azzuffati con i tuoi personaggi Nickelodeon preferiti in super battaglie su piattaforma. Con un cast di potentissimi eroi dell’universo Nickelodeon, potrai affrontare le star di SpongeBob, Tartarughe Ninja, A Casa dei Loud, Danny Phantom, Aaahh!!! Real Monsters, La famiglia della giungla, Hey, Arnold!, I Rugrats e molti altri ancora, per determinare chi sarà il dominatore assoluto dell’universo dell’animazione. Con set di mosse e attacchi unici ispirati alle loro personalità, ogni personaggio ha un proprio stile di gioco caratteristico che offre un’azione senza limiti per le schiere di fan di Nickelodeon.

