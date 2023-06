PlayStation Plus giugno 2023: i giochi gratis su Ps4 e Ps5

Videogame

Martina Pedretti | 31 Maggio 2023

Videogiochi

PlayStation Plus, i giochi gratis in arrivo a giugno 2023 su Ps4 e Ps5: NBA 2K23, Jurassic World Evolution e Trek to Yomi

Come ogni mese anche a giugno 2023 gli abbonati a PlayStation Plus possono attingere ad alcuni giochi gratis, i cui titoli sono appena stati svelati sul blog di PlayPlayStation Plus. Chi possiede una PlayStation 4 o una Ps5 potrà scaricare NBA 2K23, Jurassic World Evolution e Trek to Yomi.

I giochi gratis del mese di giugno 2023, saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus dal 6 giugno 2023. Saranno poi scaricabili gratuitamente fino a luglio. Ma osserviamo in modo più approfondito i titoli.

NBA 2K23

Tra i giochi gratis di PlayStation Plus di giugno 2023 c’è NBA 2K23. Dimostra il tuo valore contro i migliori giocatori al mondo e fai vedere tutto il tuo talento nella modalità MyCAREER. Nella modalità MyTEAM, abbina le All-Star del presente con le leggende del passato. Crea la tua personalissima leggenda nella modalità MyGM o porta la NBA verso una nuova direzione con la modalità MyLEAGUE. Affronta le squadre NBA o WNBA nella modalità PLAY NOW e vivi l’esperienza di un gameplay super realistico. Il destino ti chiama. Come risponderai?

Jurassic World Evolution

Assumi il controllo delle operazioni sulle leggendarie isole dell’arcipelago delle Muertes e porta in vita lo splendore, la maestosità e il pericolo dei dinosauri. Persegui Sviluppo scientifico, Intrattenimento o Sicurezza in un mondo incerto dove la vita trova sempre un modo per proseguire.

Trek to Yomi

L’ultimo dei giochi gratis di PlayStation Plus di giugno 2023 è Trek to Yomi. Come ultima promessa al maestro morente, il giovane spadaccino Hiroki ha giurato di proteggere da ogni minaccia la sua città e la gente a cui vuole bene. Messo di fronte alla tragedia e vincolato dal dovere, il samurai solitario deve avventurarsi oltre la vita e la morte per decidere la strada da prendere.