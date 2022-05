PlayStation Plus maggio 2022: i giochi gratis su Ps4 e Ps5

PlayStation Plus, giochi gratis a maggio 2022 su Ps4 e Ps5: FIFA 22, Tribes of Midgard, e Curse of the Dead Gods.

Come ogni mese anche a maggio 2022 gli abbonati a PlayStation Plus possono attingere ad alcuni giochi gratis, i cui titoli sono appena stati svelati sul blog di PlayStation. Chi possiede una PlayStation 4 o una 5 potrà scaricare FIFA 22, Tribes of Midgard, mentre Curse of the Dead Gods sarà disponibile solo su PS4.

I giochi gratis del mese di maggio 2022, saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus dal 3 del mese. Saranno poi scaricabili gratuitamente fino ai primi giorni di giugno. Ma osserviamo in modo più approfondito i giochi.

FIFA 22

Tra i giochi gratis di PlayStation Plus a maggio 2022 troviamo FIFA 22. In questo titoli è possibile creare la propria squadra dei sogni in Ultimate Team, formare il proprio club nella modalità Carriera ed esprimersi con stile in strada con un’azione di gioco rinnovata in Volta Football.

Tribes of Midgard

Continuiamo poi con Tribes of Midgard, un gioco che unisce survival e GDR d’azione in un’esperienza variopinta in modalità co-op o solitaria all’interno dell’universo della mitologia norrena. Nei panni di un Einherjar, riportato in vita da Odino in persona, insieme alla propria tribù composta da un massimo di 10 giocatori, si dovrà difendere il Seme di Yggdrasil dalle forze del male intenzionate a dare il via al Ragnarök.

Curse of the Dead Gods

Infine tra i giochi gratis di PlayStation Plus per il mese di maggio 2022 troviamo Curse of the Dead Gods. In questo gioco roguelike per giocatore singolo basato sulle abilità, si deve esplorare un tempio maledetto, un labirinto apparentemente infinito con precipizi senza fondo, trappole mortali e mostri. Si raccolgono poi reliquie mistiche e un arsenale di armi per diventare inarrestabile, ma ogni potente maledizione può essere un’arma a doppio taglio, che influenza il proprio stile di gioco a ogni tentativo. Il giocatore potrà sfidare le divinità maligne che aleggiano in questo luogo e affrontare orde di nemici in passaggi oscuri pieni di trappole e segreti.

