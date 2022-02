PlayStation Plus marzo 2022: i giochi gratis su Ps4 e Ps5

Giochi gratis marzo PlayStation Plus

Come ogni mese anche a marzo 2022 gli abbonati a PlayStation Plus possono attingere ad alcuni giochi gratis, i cui titoli sono appena stati svelati sul blog di PlayStation. Chi possiede una PlayStation 4 potrà scaricare ARK: Survival Evolved, Team Sonic Racing e Ghost of Tsushima: Legends, disponibile anche per PS5. Invece Ghostrunner sarà disponibile per chi possiede anche una PS5.

I giochi gratis del mese di marzo 2022, saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus dal primo del mese. Saranno poi scaricabili gratuitamente fino ai primi giorni di aprile. Ma osserviamo in modo più approfondito i giochi.

ARK: Survival Evolved

Approdato sulle rive di un’isola misteriosa, questo gioco mette alla prova le abilità del giocatore per uccidere o domare creature primitive selvagge che mettono in pericolo la propria sopravvivenza. Il giocatore dovrà raccogliere risorse per creare oggetti e costruire rifugi per fronteggiare i dinosauri che vagano per la terra. ARK: Survival Evolved è il primo dei giochi gratis di PlayStation Plus a marzo 2022.

Team Sonic Racing

Si prosegue poi con Team Sonic Racing, un titolo di corse in stile arcade dal ritmo frenetico ambientato in mondi mozzafiato. I protagonisti di questo gioco sono ovviamente i personaggi dell’universo di Sonic, tra cui Tails e Knuckles, divisi in tre categorie. Questo titolo permette il multiplayer, per gareggiare contro gli amici in mondi incredibili o collaborando in squadra condividendo potenziamenti e boost.

Ghost of Tsushima: Legends

Ghost of Tsushima

Anche Ghost of Tsushima: Legends è uno dei giochi gratis di PlayStation Plus a marzo 2022. Qui il giocatore viaggia attraverso missioni ispirate ai racconti folcloristici e alla mitologia giapponesi. Si tratta di un’esperienza multigiocatore co-op che permette di giocare nei panni di una delle quattro classi di personaggi uniche: Samurai, Cacciatore, Ronin o Assassino, in quattro entusiasmanti modalità di gioco.

Ghostrunner

Ghostrunner

Infine troviamo Ghostrunner, esclusiva per i giocatori di PlayStation 5. In questo gioco si combatte per farsi strada e conquistare la vetta dell’ultimo baluardo dell’umanità, la Dharma Tower, per placare la sete di vendetta del protagonista su Mara, il Keymaster, che controlla la città con il pugno di ferro e senza nessun rispetto per la vita umana.



