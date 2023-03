PlayStation Plus marzo 2023: i giochi gratis su Ps4 e Ps5

Videogame

Martina Pedretti | 6 Marzo 2023

Videogiochi

Giochi gratis marzo 2023 PlayStation Plus

Come ogni mese anche a marzo 2023 gli abbonati a PlayStation Plus possono attingere ad alcuni giochi gratis, i cui titoli sono appena stati svelati sul blog di PlayPlayStation Plus. Chi possiede una PlayStation 4 potrà scaricare Minecraft Dungeons e Code Vein, mentre Battlefield 2042 sarà scaricabile anche su Ps5.

I giochi gratis del mese di marzo 2023, saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus da martedì 7 marzo. Saranno poi scaricabili gratuitamente fino a lunedì 3 aprile. Ma osserviamo in modo più approfondito i titoli.

Battlefield 2042

Battlefield 2042 è un esaltante sparatutto in prima persona che segna il ritorno degli iconici scenari di guerra per i quali è celebre questo franchise. In questo gioco ambientato in un futuro non troppo lontano, in un mondo scosso da tumulti, dovrai adattarti per sopravvivere a campi di battaglia dinamici con l’aiuto della tua squadra e di un arsenale di armi e veicoli all’avanguardia. Con il supporto fino a 128 giocatori su PlayStation 5*, Battlefield 2042 estende la portata degli scontri come mai prima d’ora nei campi di battaglia di tutto il mondo. Prendi parte a esperienze su vasta scala con modalità multigiocatore aggiornate come Conquista e Sfondamento, fino alla nuovissima Hazard Zone.

Minecraft Dungeons

Fatti strada in questa avventura d’azione tutta nuova ispirata alla tradizione dei classici dungeon crawler e ambientata nell’universo di Minecraft! Affronta i dungeon senza aiuto o collabora con i tuoi amici! Fai squadra con un massimo di quattro giocatori per superare livelli pieni d’azione, ricchi di tesori e straordinariamente vari, in un’epica missione per salvare gli abitanti e sconfiggere il malvagio Arci-abitore! Sblocca oggetti unici e incantesimi per le armi per mettere a segno devastanti attacchi speciali. Lanciati in combattimenti ravvicinati, colpisci con attacchi a distanza o apriti la strada attraverso orde di nemici con la protezione di una pesante armatura!

Code Vein

Alleati con un compagno IA o un amico in modalità cooperativa multigiocatore e avventurati in un mondo di distruzione in questo gioco narrativo con dungeon connessi. Unite le forze per coordinare i vostri movimenti e difendervi a vicenda da attacchi a sorpresa o per affrontare nemici potenti. Scegli tra varie armi come baionette, asce, lance e molto altro. Migliora le abilità del tuo personaggio con i potenti incantamenti del Codice sanguigno, ottieni nuovi equipaggiamenti, sali di livello e diventa più potente per affrontare i Perduti.