PlayStation Plus ottobre 2023: i giochi gratis su Ps4 e Ps5

Martina Pedretti | 28 Settembre 2023

PlayStation Plus, i giochi gratis in arrivo a ottobre 2023 su Ps4 e Ps5: The Callisto Protocol, Farming Simulator 22, Weird West.

Come ogni mese anche a ottobre 2023 gli abbonati a PlayStation Plus possono attingere ad alcuni giochi gratis, i cui titoli sono appena stati svelati sul blog di PlayPlayStation Plus. Chi possiede una PlayStation 4 Chi possiede una PlayStation 4 o una Ps5 potrà scaricare The Callisto Protocol, Farming Simulator 22, Weird West.

I giochi gratis del mese di ottobre 2023, saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus da martedì 5 settembre. Saranno poi scaricabili gratuitamente fino a lunedì 6 novembre. Ma osserviamo in modo più approfondito i titoli.

The Callisto Protocol

Partiamo con The Callisto Protocol. In questo titolo narrativo horror di sopravvivenza in terza persona ambientato 300 anni nel futuro, si vestono i panni di Jacob Lee. Lui è una vittima del fato gettata nella prigione di Black Iron, un carcere di massima sicurezza situato su Callisto, la luna di Giove. Quando i carcerati iniziano a trasformarsi in mostruose creature, la prigione precipita nel caos.

Farming Simulator 22

Tra i giochi gratis di PlayStation Plus di ottobre 2023 c’è Farming Simulator 22, nel quale si vestono i panni di un moderno agricoltore, che costruisce una fattoria. Il giocatore avrà a disposizione una vasta gamma di operazioni concentrate sull’agricoltura, l’allevamento e le scienze forestali.

Weird West

Infine tra i giochi gratis di PlayStation Plus di ottobre 2023 c’è Weird West. Il gioco è una rielaborazione fantasy del Wild West dove gli sceriffi e i pistoleri condividono la frontiera con creature fantastiche, ognuno giocando con le proprie regole e i propri peculiari motivi in questo GdR d’azione isometrico. Il titolo supporta diversi stili di gioco in un mondo sandbox simulato dove i personaggi, le fazioni e persino i luoghi reagiscono alle decisioni del giocatori e i giocatori devono compiere scelte brutali e sopportare conseguenze che non possono essere evitate, compresa la morte.