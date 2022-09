PlayStation Plus settembre 2022: i giochi gratis su Ps4 e Ps5

PlayStation Plus, giochi gratis a settembre 2022 su Ps4 e Ps5: Need for Speed Heat e Granblue Fantasy: Versus e Toem

Giochi gratis settembre 2022 PlayStation Plus

Come ogni mese anche a settembre 2022 gli abbonati a PlayStation Plus possono attingere ad alcuni giochi gratis, i cui titoli sono appena stati svelati sul blog di PlayStation. Chi possiede una PlayStation 4 potrà scaricare Need for Speed Heat e Granblue Fantasy: Versus, mentre Toem sarà scaricabile anche su Ps5.

I giochi gratis del mese di settembre 2022, saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus dal 6 del mese. Saranno poi scaricabili gratuitamente fino al 20 settembre. Ma osserviamo in modo più approfondito i titoli.

Need for Speed Heat

Tra i giochi gratis di settembre 2022 per PlayStation Plus c’è Need for Speed Heat. Si tratta di un gioco di corse adrenalinico dove le regole si fanno più sfumate quando tramonta il sole. Di giorno Palm City ospiterà l’evento Speedhunter Showdown, una competizione autorizzata con in palio crediti per personalizzare e migliorare il proprio garage di auto ad alte prestazioni. Di notte aumenta l’intensità della competizione grazie alle gare clandestine che aumenteranno la tua reputazione, permettendoti di accedere a gare più prestigiose e componenti migliori.

Granblue Fantasy: Versus

Il famoso sviluppatore di giochi di combattimento Arc System Works fa sbarcare l’universo di Granblue Fantasy su PlayStation in un picchiaduro testa a testa ricco d’azione. Granblue Fantasy: Versus include un variegato cast di personaggi, ognuno dotato di un esclusivo stile di lotta. È inoltre presente una modalità GDR con una trama inedita e originale.

Toem

Infine, tra i giochi gratis di settembre 2022 per PlayStation Plus c’è anche Toem. I giocatori partono per una straordinaria missione e usano il loro occhio fotografico per scoprire i misteri di questa avventura disegnata a mano. Potranno parlare con personaggi bizzarri, risolvere i loro problemi scattando foto perfette ed esplorare un paesaggio rilassante.

