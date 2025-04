Videogame

Martina Pedretti | 24 Aprile 2025

Pokémon

Pokémon TCG Pocket annuncia una nuova espansione dal titolo Guardiani Astrali: ecco quando arriva e quali sono le carte.

Pokémon TCG Pocket nuova espansione quando esce

The Pokémon Company, ha annunciato l’arrivo di una nuova espansione di Pokémon TCG Pocket, dal nome Guardiani Astrali. Dopo Geni Supremi, L’isola misteriosa, Scontro Spaziotemporale, Luce Trionfale e Tripudio Splendente arriva un nuovo mini set di carte, con protagonisti i Pokémon Shiny.

Ma quando arriverà la nuova espansione di Pokémon TCG Pocket? Guardiani Astrali debutterà sul gioco mobile il 30 aprile 2025. Lo stesso giorno sarà anche possibile iniziare a scambiare le carte del set Tripudio Splendente, finora bloccato.

Pokémon TCG Pocket nuova espansione carte

Nell’espansione de Guardiani Astrali di TCG Pocket saranno protagonisti i Pokémon della regione di Alola, tra cui Rowlet, Litten e Popplio, Solgaleo e Lunala e agli amati Allenatori della regione.

Si tratterà di un’espansione ridotta, simile a L’isola misteriosa, con 200 carte per il nuovo booster pack aggiungerà al gioco iOS e Android. Ci saranno nuove carte immersive e nuove EX, così come nuove carte allenatore e la prima carta Aiuto immersiva.

Nel trailer di seguito potete scoprire il design di alcune di queste carte:

La nuova espansione non è l’unica novità in arrivo. Dal 30 aprile 2025 saranno disponibili anche delle missioni e delle lotte con CPU speciali per festeggiare i primi sei mesi del GCC Pokémon Pocket. Fino al 13 maggio 2025 si potranno ricevere ricompensa le buste promo dove si cela anche Rayquaza-ex.