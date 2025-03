Videogame

Martina Pedretti | 27 Febbraio 2025

Pokémon

Pokémon TCG Pocket annuncia una nuova mini espansione dal titolo Luce Trionfale: ecco quando arriva e quali sono le carte.

Pokémon TCG Pocket nuova espansione quando esce

The Pokémon Company, ha annunciato l’arrivo di una nuova espansione di Pokémon TCG Pocket, dal nome Luce Trionfale. Dopo Geni Supremi, L’isola misteriosa e Scontro Spaziotemporale arriva un nuovo mini set di carte, con protagonista Arceus.

Ma quando arriverà la nuova espansione di Pokémon TCG Pocket? Luce Trionfale debutterà sul gioco mobile il 28 febbraio 2025. Lo stesso giorno sarà anche possibile iniziare a scambiare le carte del set Scontro Spaziotemporale, finora bloccato.

Pokémon TCG Pocket nuova espansione carte

Nell’espansione de Luce Trionfale di TCG Pocket troviamo numerose carte di svariati Pokémon della regione di Sinnoh, ma soprattutto il tanto atteso Arceus.

Prossimamente avremo a disposizione la lista completa delle carte disponibili, dalle EX, alle full art, fino alle secret e alle immersive. Dal trailer si scorgono Tyranitar, Abomasnow, uno Psychic Rotom, un nuovo Raichu e Crowbat, ma anche Unown, Shaymin, un nuovo Croagunk e Garchomp EX.

Si tratterà di un’espansione ridotta, simile a L’isola misteriosa, ma non sappiamo ancora quante carte il nuovo booster pack aggiungerà al gioco iOS e Android. Ci saranno nuove carte immersive e cinque nuove EX, così come cinque nuove carte allenatore.

Nel trailer di seguito potete scoprire il design di alcune di queste carte:

Anche la modalità competitiva delle lotte è in arrivo su Pokemon TCG Pocket: le partite dovrebbero essere disponibili entro la fine di marzo.