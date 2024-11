Pokémon TCGP Pocket, come ottenere più clessidre

Videogame

Martina Pedretti | 5 Novembre 2024

Pokémon

Scopri come ottenere più clessidre possibili in Pokémon TCGP Pocket per aprire nuovi pacchetti e partecipare alla pesca

Le Clessidre in Pokémon TCG Pocket sono strumenti cruciali che offrono ai giocatori un vantaggio strategico significativo nell’aprire più pacchetti e giocare alla Pesca Misteriosa. Ma come ottenerne il più possibile?

Il gioco prevede che i collezionisti possano aprire un pacchetto ogni 12 ore, ma l’utilizzo delle clessidre consente di ridurre questo tempo di un’ora per ognuna. Lo stesso vale quelle dorate della Pesca Misteriosa, che possono essere utilizzate per accelerare il timer e arrivare prima all’apertura dei pacchetti, senza aspettare troppo tempo.

Come ottenere le clessidre

Esistono diversi modi per guadagnare clessidre in Pokémon TCG Pocket. Giocare quotidianamente è fondamentale: completare le missioni giornaliere può premiarti con molte clessidre. Queste missioni sono semplici e includono attività come accedere al gioco o aprire un pacchetto booster. Allo stesso modo, ci sono missioni per principianti che, se completate, possono fornirti fino a 120 clessidre, sufficienti per aprire dieci pacchetti in un colpo solo.

Inoltre, il completamento della guida alla battaglia e delle battaglie in solitaria premia i giocatori con clessidre extra. Ogni tutorial e battaglia di difficoltà variabile offre ricompense diverse, incentivando i giocatori a migliorare le proprie abilità.

Utilizzare questo strumento è semplice: per aprire un pacchetto, seleziona quello desiderato e premi il pulsante “apri un pacchetto” o “apri 10 pacchetti” a seconda delle Clessidre disponibili. Per quelle della Pesca Misteriosa, il processo è simile, ma applicato alle varie pesche proposte.

Come ottenere più clessidre

Per ottenere ancora più Clessidre, puoi anche acquistare biglietti del negozio di Pokémon TCG Pocket e scambiarli per ciò che ti serve. Partecipare attivamente alle battaglie e collezionare carte da set tematici può rivelarsi un’altra fonte di guadagno. Puoi vederli aprendo il menu delle missioni e selezionando il pulsante “collezioni a tema” nell’angolo in basso a destra. Alcune delle missioni sono elencate, ma alcune di esse sono nascoste e non verranno visualizzate finché non le completi.

Riceverai una manciata di clessidre ogni volta che sali di livello, il che non è molto diverso dai metodi sopra, dato che devi combattere e aprire i pacchetti per ottenere punti esperienza.

Infine, per i più avidi, l’abbonamento Premium offre ricompense aggiuntive che possono includere fino a 11 clessidre.