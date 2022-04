Return to Monkey Island: uscita, prezzo e piattaforma del gioco

Nel 2022 uscirà Return to Monkey Island, seguito dell’iconica saga di giochi: news su uscita, trama, prezzo, piattaforma di gioco, gameplay e trailer.

Return to Monkey Island uscita

A sorpresa e per la gioia dei più nostalgici è stato annunciato il gioco Return to Monkey Island, il nuovo capitolo della saga videoludica, realizzato da Devolver Digital e Lucasfilm Games. Ma prima di parlarne in dettaglio, sappiamo già quando esce? Al momento non conosciamo una data, ma solamente il periodo d’uscita, che sarà il 2022.

Trama e gameplay di Return to Monkey Island

Return to Monkey Island è stato realizzato da Terrible Toybox (Thimbleweed Park), il gruppo del creatore originale della saga, Ron Gilbert. Inoltre nel progetto è presente anche Dave Grossman, il co-scrittore della saga. Questo gioco è il seguito di Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge.

L’autore sarà ancora una volta Ron Gilbert e la trama riprenderà da dove si è concluso Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. In un tweet, l’ideatore della saga ha annunciato che il terzo gioco, The Curse of Monkey Island continuerà a far parte del canone. Inoltre ha confermato che il personaggio di Murray, un teschio parlante con manie di grandezza, sarà presente nel gioco.

In totale i giochi della saga sono cinque: The Secret of Monkey Island (1990), Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge (1991), The Curse of Monkey Island (1997), Escape from Monkey Island (2000), Tales of Monkey Island (2009). Non sappiamo se gli ultimi due titoli sono ancora da considerare canonici.

La trama originale segue le disavventure del protagonista Guybrush Threepwood, un giovane pirata di belle speranze, che raggiunge la notorietà fra i pirati che infestano i Caraibi e sconvolgendo i piani del non morto LeChuck. Inoltre conquista il cuore della governatrice Elaine Marley.

Per quanto riguarda il gameplay di Return to Monkey Island, possiamo aspettarci nuovamente l’utilizzo del sistema SCUMM, che permette di cliccare verbi per compiere l’azione desiderata. Gli originali sono giochi in terza persona, con scenari dotati di profondità e scorrimento orizzontale.

Prezzo e piattaforma

Al momento non sappiamo quale sarà il prezzo del gioco e su quali piattaforme farà il suo debutto. Infatti non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito. Non possiamo quindi dirvi se Return to Monkey Island debutterà indistintamente su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X/S, su Nintendo Switch e su PC. Dal sito ufficiale infatti non si evincono ancora dettagli in merito. Se dovesse seguire il destino dei suoi predecessori, il titolo potrebbe uscire solo su PC.

Trailer

Di seguito ecco il primo teaser trailer che annuncia il gioco:

