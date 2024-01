Spider-Man 2: un rumor parla di tre DLC in arrivo nel 2024

Videogame

Martina Pedretti | 4 Gennaio 2024

Videogiochi

Spider-Man 2 avrà tre DLC in arrivo già nel 2024?

Diverse informazioni criptate di Insomniac Games sono trapelate a seguito di un recente attacco ransomware, tra cui un nuovo IP, un gioco di X-Men e altro ancora. Ciò che però ha più interessato i fan dei videogiochi sono i dettagli emersi sui prossimi contenuti DLC di Marvel’s Spider-Man 2.

Come condiviso da un utente su ResetEra, Insomniac sembra avere in programma di rilasciare tre DLC gratuiti di Spider-Man 2 nel corso del 2024. Il primo di questi, intitolato Beetle Infestation, uscirà apparentemente nel quarto trimestre dell’anno fiscale 23/24 (ovvero gennaio-marzo). Invece il secondo, Extreme Carnage, sembra essere fissato per il trimestre successivo (aprile-giugno). Il terzo DLC, Spider-Verse Anomaly, è previsto per le festività del 2024, secondo la fuga di notizie.

Sembra che Beetle Infestation ed Extreme Carnage presenteranno entrambi una missione open world e un combattimento contro un boss, che presumibilmente sono quelli che danno il titolo al rispettivo DLC. Invece Spider-Verse Anomaly è descritto come un “crossover con Sony Pictures” e apparentemente includerà una missione, un filtro visivo, NPC e cattivi basati sui film Spider-Verse.

Oltre a ciò, ulteriori aggiornamenti gratuiti post-lancio durante tutto l’anno includeranno apparentemente anche lanci regolari di nuovi Spider-Bot gratuiti da collezionare e tute da equipaggiare. Inoltre sembra che Insomniac stia pianificando di rilasciare un’edizione Game of the Year intorno a Natale 2024, che includerà tutti i contenuti rilasciati fino a quel momento.

Secondo la fuga di notizie, Insomniac prevede di proseguire con un altro DLC Marvel’s Venom nel 2025, che, a sua volta, porterà al sequel Marvel’s Spider-Man 3 nel 2028. Il prossimo gioco targato Insomniac Games di cui però abbiamo conferma è l’attesissimo e misteriosissimo Wolverine.