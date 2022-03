Hogwarts Legacy sarà protagonista dello State of Play del 17 marzo e si mostrerà in un gameplay. Tutte le news sull’evento: diretta streaming, contenuti e orario.

Finalmente i fan di Harry Potter potranno avere novità su un videogioco ormai annunciato da tempo e da lungo atteso. Stiamo parlando di Hogwarts Legacy, che sarà protagonista del prossimo State of Play, evento dedicato alle nuove uscite di PlayStation. La trasmissione si terrà il giorno giovedì 17 marzo alle 22:00, ora italiana.

Il titolo si mostrerà per la prima volta in un gameplay, la cui durata sarà di 14 minuti. Il footage mostrato è tratto dal progetto in sviluppo per PlayStation 5 da Avalanche Software e Warner Bros. Games. Ecco quanto annunciato in merito all’evento dedicato al gioco magico:

“Avalanche Software e Warner Bros. Games sono felici di collaborare con PlayStation per consegnarvi un’edizione speciale di State of Play dedicata interamente a Hogwarts Legacy.”

Diretta evento Hogwarts Legacy

Chi volesse seguire la diretta streaming dell’evento di Hogwarts Legacy potrà farlo sui canali ufficiali Playstation di Twitch, YouTube o Facebook e guardare la trasmissione per intero su PlayStation.com, sul PlayStation Blog e su YouTube.

In totale State of Play durerà circa 20 minuti, che includono il primo gameplay di Hogwarts Legacy. Il tempo rimanente sarà dedicato a nuove informazioni e dettagli sul progetto, assieme al team di Avalanche che parlerà del gioco in sviluppo. Sul profilo Instagram di PlayStation è stato rilasciato un mini video dedicato all’evento, che mostra una nuova immagine del gioco.

Inoltre, al termine dell’evento uscirà un articolo su PlayStation Blog con ulteriori dettagli, tutti da scoprire. Fan di Harry Potter segnatevi quindi data e orario dello State of Play di Hogwarts Legacy, che ribadiamo si terrà giovedì 17 maggio alle 22:00.



Non sappiamo se questo evento ci svelerà anche la data di uscita del gioco, il cui lancio sembra essere fissato per il 2022. Presto scopriremo tutte le novità in merito a questo attesissimo magico titolo!

