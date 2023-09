Super Mario Bros Wonder Direct: diretta streaming, data e orario

Videogame

Martina Pedretti | 30 Agosto 2023

super mario Videogiochi

Tutto sul Super Mario Bros Wonder Direct di agosto 2023

Nintendo annuncia un Super Mario Bros Wonder Direct ad agosto 2023: come seguirlo in diretta streaming, a che ora e quando.

Super Mario Bros Wonder Direct data e orario

Nintendo ha annunciato la trasmissione di nuovo evento Direct, programmato per agosto 2023, a tema Super Mario Bros Wonder. L’evento streaming si terrà questo mercoledì 31 giugno, alle 16:00 (ora italiana), e quindi nel pomeriggio. Nintendo presenterà un gameplay dell’atteso gioco, della durata di circa 15 minuti.

Scopri un’anteprima approfondita della prossima avventura a scorrimento orizzontale in 2D di Mario con un #NintendoDirect dedicato a #SuperMarioBrosWonder, trasmesso in diretta streaming!

Vi ricordiamo che Super Mario Bros Wonder, una nuova avventura 2D della serie Super Mario Bros, arriverà su Switch il 20 ottobre 2023.

Nel gioco si possono impersonare una varietà di personaggi familiari, come Mario, Luigi, la principessa Peach, la principessa Daisy, Yoshi e Toad. Inoltre ci si potrà trasformare in Mario elefante e usare la proboscide per eliminare i nemici grazie a un nuovo potenziamento.

Diretta streaming

Per seguire il Nintendo Direct del 31 agosto 2023, basterà collegarsi in diretta al canale YouTube della controparte italiana dell’azienda. Infatti, collegandosi alla pagina, si potrà seguire in live streaming la trasmissione, disponibile qui e anche sotto.