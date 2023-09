Super Mario Bros Wonder: uscita, prezzo e gameplay

Videogame

Martina Pedretti | 30 Agosto 2023

super mario Videogiochi

Tutto su Super Mario Bros Wonder

Nintendo annuncia Super Mario Bros Wonder per Switch: uscita, gameplay, prezzo e trailer.

Super Mario Bros Wonder uscita

Super Mario Bros Wonder, una nuova avventura 2D della serie dei Mario Bros, è stato annunciato al Nintendo Direct. Il gioco arriverà su Switch il 20 ottobre 2023, ecco quindi con precisione quando esce e quale sarà la data di uscita.

Non manca quindi molto al lancio di questo nuovo capitolo della saga videoludica.

Gameplay e trama

Cosa sappiamo riguardo trama e gameplay? Super Mario Bros Wonder rivoluziona il classico gameplay a scorrimento orizzontale dall’introduzione dei fiori meraviglia. Questi oggetti sono capaci di creare momenti imprevedibili: i tubi prenderanno vita, si potrà seminare il caos nei panni di una gigantesca palla chiodata e molto altro.

Nel gioco si possono impersonare una varietà di personaggi familiari, come Mario, Luigi, la principessa Peach, la principessa Daisy, Yoshi e Toad. Inoltre ci si potrà trasformare in Mario elefante e usare la proboscide per eliminare i nemici grazie a un nuovo potenziamento.

Si tratta quindi di un nuovo titolo in 2D della saga principale, dove i giocatori potranno esplorare diversi nuovi mondi. Pronti a divertirvi in questa nuova avventura?

Durante il Nintendo Direct di agosto saranno presentati 15 minuti di gameplay e maggiori informazioni sul gioco. Un momento imperdibile per tutti i fan di questo franchise che non vedono l’ora di giocare a questo titolo in autunno.

Super Mario Bros Wonder piattaforme e prezzo

Su quali piattaforme sarà giocabile il titolo? Il nuovo capitolo della saga di Super Mario Bros. Wonder per il sarà esclusiva Nintendo Switch. Pertanto non arriverà su PlayStation 5, PC, PlayStation 4 o Xbox Series X.

Il prezzo del gioco è di 59,99€ ed è disponibile al pre-order sul sito di Nintendo e altri e-commerce.

Trailer video

Di seguito vi lasciamo il trailer di Super Mario Bros Wonder pubblicato durante il Nintendo Direct di giugno 2023. Ecco il video: