The Last of Us 2 Remastered: quando esce e prezzo

Martina Pedretti | 16 Gennaio 2024

the last of us Videogiochi

Tutto su The Last of Us 2 Remastered per Ps5

The Last of Us 2 Remastered è ufficiale: quando esce su Ps5, prezzo e tutte le novità della versione rimasterizzata.

Quando esce The Last of Us 2 Remastered

Naughty Dog ha entusiasmato i fan annunciando ufficialmente che The Last of Us Part II Remastered per PS5. Ma quando esce la nuova versione? Il titolo sarà disponibile a partire dal 19 gennaio 2024. Le voci di corridoio, circolate nelle settimane precedenti, si sono quindi rivelate fondate, generando grande attesa tra gli appassionati del gioco.

Nel frattempo i fan restano in attesa della seconda stagione della serie di HBO e del terzo gioco, che dovrebbe uscire prossimamente.

Cosa cambia e le novità

Il trailer ufficiale pubblicato simultaneamente offre uno sguardo avvincente sulla versione rimasterizzata e arricchita del gioco, mostrando miglioramenti tecnici significativi. La nuova versione include un output nativo a 4K in modalità fedeltà, con una risoluzione di 1440p scalata a 4K in modalità prestazioni. Per i possessori di televisori che supportano il VRR, sarà possibile sbloccare il framerate. La riduzione dei tempi di caricamento e l’implementazione delle funzionalità DualSense, come il feedback aptico e i trigger adattivi, promettono un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

La vera novità sembra essere la modalità sopravvivenza roguelike chiamata No Return. Questa modalità offre nuovi personaggi, insieme a incontri stealth e di combattimento unici che introducono colpi di scena inaspettati. La seconda nuova modalità guitar free play aggiunge un tocco musicale, consentendo di suonare strumenti sbloccabili e utilizzare pedali audio FX per modulare le performance, mentre la possibilità di giocare con diversi personaggi in posizioni diverse del gioco amplia ulteriormente le opzioni.

I fan avranno anche accesso a una modalità speed run, la possibilità di provare livelli incompleti precedentemente tagliati, e un commento dei developer per un’immersione più profonda nel processo creativo.

Prezzo The Last of Us 2 Remastered

La buona notizia è che i possessori di The Last of Us 2 su PS4 potranno effettuare l’upgrade alla versione digitale di Remastered per soli 10 euro, con la possibilità di trasferire i salvataggi da una versione all’altra. Per quanto riguarda il prezzo, Sony non ha fatto chiarezza su quanto verrà a costare il gioco a chi non ha la versione precedente. I preorder partono dal 5 dicembre 2023.

Inoltre è disponibile La W.L.F Edition in edizione limitata solo su PlayStation Direct in alcuni paesi selezionati (tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna, Italia e Portogallo). Questa versione include il gioco in Blu-Ray una custodia Steelbook in metallo, quattro spille smaltate, una toppa con il logo Washington Liberation Front e 47 carte.