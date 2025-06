The Witcher 4 gioco: uscita, prezzo e gameplay

Videogame

Martina Pedretti | 3 Giugno 2025

the witcher

Tutto sul nuovo gioco The Witcher 4

The Witcher 4 con protagonista Ciri è in arrivo: news su uscita, prezzo, trailer e gameplay del videogioco.

The Witcher 4 annunciato ai The Game Awards

Ai The Game Awards 2024 è stato svelato il protagonista e il traler The Witcher 4, il videogioco in sviluppo presso Cd Projekt.

All’evento si è scoperto che il gioco avrà come protagonista Ciri, e che è stato realizzato con l’ausilio di una scheda grafica NVIDIA RTX “non ancora annunciata”.

Il trailer mostra Ciri che interrompe un rituale destinato a sacrificare una giovane ragazza. Successivamente, si addentra in una grotta oscura dove affronta un temibile mostro. Per sconfiggerlo, Ciri utilizza abilità e strumenti tipici dei Witcher: attacchi con la spada, magie e pozioni. Alla fine riesce a prevalere, ma la conclusione della vicenda non lascia spazio a un vero lieto fine.

Negli ultimi istanti si può riconoscere la voce inconfondibile di Geralt di Rivia, che lascia intravedere la possibilità di un’avventura condivisa tra i due personaggi. Al momento, è prematuro trarre conclusioni definitive.

Riguardo il gameplay invece possiamo aspettarci un gioco action RPG, ambientato nel solito mondo fantasy dei Witcher, che ci accompagna da anni nel suo formato videogioco e successivamente come serie TV Netflix.

Quando esce The Witcher 4

Il quesito più importante da porsi è quando esce The Witcher 4. Chiaramente anche in questo caso non abbiamo alcun tipo di informazione certa rispetto a una data di uscita del nuovo gioco.

Geoff Keighley, presentatore e ideatore dei The Game Awards, ha chiarito che il nuovo capitolo del franchise di videogiochi non sarà disponibile prima del 2026.

Piattaforme di gioco

Se vi state chiedendo su quali console si potrà giocare a The Witcher 4, sappiate che abbiamo le prime informazioni ufficiali. Solitamente i titoli del franchis sono cross-gen, e quindi giocabili quindi su diverse piattaforme. Supponiamo quindi che arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch (o il suo successore) e PC Windows.

Quanto costa The Witcher 4

Anche il prezzo di The Witcher 4 non è ancora noto. Scopriremo quanto costa solo prossimamente, quando il gioco sarà rilasciato in pre-order. I prezzi dipenderanno dalle piattaforme di gioco, e potrebbero variare dai 60 euro fino agli 80 euro, in base alle varie edizioni che usciranno.

Trailer e video

Di seguito potete vedere il trailer cinematografico con grafica pre-renderizzata in Unreal Engine 5 del nuovo gioco.

The Witcher 4 è stato appena presentato allo State of Unreal, offrendoci un primo sguardo al gameplay. Nella demo, vediamo Ciri tornare da una missione, viaggiando sul suo cavallo, Kelpie.