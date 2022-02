Tutto ciò che c’è da sapere sul gioco di Uncharted e sul franchise: trama, personaggi, capitoli, storia e record di vendite.

Uncharted gioco capitoli

Ora che Uncharted è diventato un film, è arrivato il momento di fare un bel ripasso sulla storia del gioco e del suo franchise. Avete visto la pellicola e ora vi è venuta voglia di saperne di più? Eccovi accontentati.

Uncharted è una serie di videogiochi action-adventure sviluppati da Naughty Dog e pubblicati da Sony Computer Entertainment per PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 e PlayStation Vita. Al momento sono quattro capitoli principali (Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Il covo dei ladri, Uncharted 3: L’inganno di Drake e Uncharted 4: Fine di un ladro) e due spin-off (Uncharted: L’abisso d’oro e Uncharted: L’eredità perduta).

Uncharted trama e storia

Di cosa parla il gioco di Uncharted? Il protagonista di questa storia è Nathan Drake, e sin dal primo capitolo, Uncharted: Drake’s Fortune deve cercare di trovare il tesoro perduto di El Dorado, con l’aiuto del suo amico Victor Sullivan e della giornalista Elena Fisher. Si dice che sia il discendente dell’esploratore Sir Francis Drake.

La trama del secondo capitolo, Uncharted 2: Il covo dei ladri, racconta la ricerca di Nathan Drake della mitica Śambhala tra le montagne dell’Himalaya. Continuando la storia Uncharted 3: L’inganno di Drake parla invece la ricerca della Ubar tra le dune del deserto siriano. Uncharted 4: Fine di un ladro è il quarto ed ultimo capitolo della serie e la trama parla di Nathan e suo fratello Sam, impegnati nella ricerca del tesoro perduto di Henry Avery in Madagascar.

Per quanto riguarda invece gli spin-off abbiamo un prequel dal titolo Uncharted: L’abisso d’oro. La trama di questo gioco del franchise di Uncharted racconta le vicende di Nathan Drake alla ricerca del tesoro perduto di Quivira sulla penisola di Panama. Gli eventi accadono prima di Drake’s Fortune. Invece Uncharted: L’eredità perduta è il secondo spin-off della serie. La storia parla dell’esploratrice australiana Chloe Frazer alla ricerca della Zanna di Ganesha tra le montagne dell’India. Questo capitolo è successivo al quarto della serie principale.

Nel 2022 è uscito Uncharted: Legacy of Thieves Collection per Ps4 e Ps5, un remaster di Uncharted: Fine di un ladro e L’eredità perduta.

Da dove è tratta quindi la storia del film di Uncharted? Con questa pellicola Sony ha scelto di proporre un’origin story inedita con un Nathan Drake più giovane, ambientata quindi anni prima rispetto ai videogiochi.

Personaggi di Uncharted

Sono tanti i personaggi presenti nel gioco di Uncharted e in tutti i capitoli della storia, ma cerchiamo di conoscere i principali.

Ovviamente Nathan Drake è il protagonista principale della serie, ed è un archeologo e cacciatore di tesori. Non cerca il valore materiale delle cose, ma piuttosto il valore storico delle sue scoperte. È abile nel combattimento corpo a corpo, negli scontri a fuoco e nella scalata a mani nude e sa risolvere enigmi.

Proseguiamo poi con Victor Sullivan, amico, mentore e figura paterna di Nathan Drake. Anche lui è un cacciatore di tesori, abile nella lotta e con le armi. Al contrario del suo pupillo, mira sempre all’aspetto monetario delle sue scoperte, ma è comunque un amico affidabile e coraggioso.

Il trio si chiude con Elena Fisher, giornalista che accompagna Nathan nelle sue avventure. Lei è una donna leale e ama l’avventura. Al gruppo poi si aggiunge Chloe Frazen, cacciatrice di testori che aiuta spesso Nathan e su cui si basa lo spin-off L’eredità perduta.

Infine è il turno di Samuel Drake, fratello maggiore di Nathan e abile cacciatore di tesori, che fa la sua comparsa solamente più avanti nella storia.

I record di vendite

Il gioco di Uncharted e tutta la saga hanno infranto svariati record di vendite in tutto il mondo. Infatti, prima della pubblicazione del quarto titolo principale, Sony svelò che la serie aveva venduto oltre 28 milioni di copie in tutto il mondo. Insomma, questo titolo è amatissimo in tutto il globo, anche se il successo maggiore è stato con Uncharted 4, che ha venduto 8 milioni di copie nel 2016, e oltre 16 milioni di copie fino a maggio 2019. Tant’è che è uno dei giochi PlayStation 4 più venduti di tutti i tempi.

Nel 2017, per celebrare il decimo anniversario della serie durante l’evento PlayStation Experience, il team del franchise ha rivelato che la serie ha venduto 41,7 milioni di unità a livello globale.

PC Professionale © riproduzione riservata.