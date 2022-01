Giochi in uscita gennaio 2022 | Ps4, Ps5, Switch, Xbox, PC

I giochi in uscita a novembre 2021

Gli amanti dei videogiochi sapranno come divertirsi questo mese, dato che i giochi in uscita a gennaio 2022 sono tanti e particolarmente interessanti.

Tra novità assolute e titoli inediti, la lista è ricca di titoli pronti a soddisfare i gusti di tutti.

Molti titoli faranno il loro debutto sulla piattaforma di gioco Nintendo Switch, altri su Playstation 4, sulla nuova PlayStation 5, su Xbox One, Xbox One X, Ps4 Pro, 3DS e su PC.

Ecco quali sono i giochi in uscita a gennaio 2022.

PlayStation 4

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

I giochi in uscita a gennaio 2022 su PlayStation 4 sono tre, e sicuramente sapranno appassionare tutti i giocatori.

20 gennaio : Windjammers 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

: Windjammers 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction 27 gennaio: Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2

PlayStation 5

Uncharted: Raccolta – L’Eredità dei Ladri

Su PS5 usciranno gli stessi giochi in arrivo su PS4, ma si aggiunge anche l’attesissimo Uncharted: Raccolta – L’Eredità dei Ladri. Si tratta di una raccolta delle versioni rimasterizzate di Uncharted 4: Fine di un Ladro e di Uncharted: L’Eredità Perduta.

20 gennaio : Windjammers 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

: Windjammers 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction 27 gennaio : Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2

: Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2 28 gennaio: Uncharted: Raccolta – L’Eredità dei Ladri

Xbox One e Series X/S

The Anacrusis

Chi invece ha una Xbox One o una Xbox Series X/S potrà giocare agli stessi giochi in uscita a gennaio 2022 su PS4. Tuttavia all’elenco si aggiunge anche The Anacrusis, uno sparatutto cooperativo in prima persona ambientato a bordo di una nave spaziale bloccata ai confini dello spazio esplorato.

13 gennaio : The Anacrusis

: The Anacrusis 20 gennaio : Windjammers 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

: Windjammers 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction 27 gennaio: Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2

Nintendo Switch

Pokémon Leggende Arceus

A gennaio 2022 su Nintendo Switch uscirà uno dei giochi più attesi dell’anno, ovvero Leggende Pokémon: Arceus. Si tratta di un’inedita nuova avventura ambientata nella regione di Sinnoh, che avvicina il franchise al mondo degli open world.

20 gennaio : Windjammers 2

: Windjammers 2 27 gennaio : Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2

: Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2 28 gennaio: Leggende Pokémon: Arceus, Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth

PC

Monster Hunter Rise

Per quanto riguarda i giochi per PC, oltre a Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Windjammers 2 e Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2, i giocatori potranno scoprire Monster Hunter Rise e God of War.

12 gennaio : Monster Hunter Rise

: Monster Hunter Rise 13 gennaio : The Anacrusis, The Kids We Were

: The Anacrusis, The Kids We Were 14 gennaio : God of War

: God of War 20 gennaio : Windjammers 2 (anche Stadia), Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (anche Stadia)

: Windjammers 2 (anche Stadia), Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (anche Stadia) 27 gennaio: Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2

