The Legend of Zelda Link’s Awakening torna con un remake per Switch: ecco trama, uscita, trailer e prezzo del gioco.

Dopo il successo del gioco open world The Legend of Zelda: Breath of the Wild, uscito nel 2017 per Switch, i fan della saga hanno ricevuto un’inaspettata notizia. Infatti durante il Nintendo Direct del 13 febbraio 2019, insieme a Super Mario Maker 2, è stato annunciato un remake del gioco per Game Boy The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Ma scopriamo insieme la trama, il trailer, la data di uscita e il prezzo del gioco in arrivo su Nintendo Switch.

Link’s Awakening remake trama

La trama del remake di The Legend of Zelda: Link’s Awakening è riportata sulla pagina del gioco sul sito di Nintendo Italia. A 26 anni di distanza dalla sua pubblicazione, il classico per Game Boy avrà nuova vita con su Nintendo Switch.

Sballottato da una terribile tempesta, Link naufraga sulla misteriosa Isola Koholint e per tornare a casa, dovrà attraversare dungeon pericolosi e affrontare temibili mostri. Questo remake include tanti degli elementi unici presenti nel gioco originale per Game Boy, come le stanze in stile platform 2D e alcuni cameo di personaggi che non fanno parte della serie The Legend of Zelda.

Link’s Awakening remake trailer

Il Nintendo Direct ha lanciato il trailer del gioco, che mostra alcuni momenti del gameplay di questo remake per Nintendo Switch tanto chiacchierato.

A 26 anni dalla sua pubblicazione, The Legend of Zelda: Link’s Awakening rinascerà su Nintendo Switch!

Link’s Awakening remake quando esce? La data di uscita

La domanda di tutti i fan del mondo di Link e della principessa Zelda è: quando esce il remake di Link’s Awakening? Secondo quanto detto da Nintendo, The Legend of Zelda: Link’s Awakening rinascerà su Nintendo Switch proprio quest’anno, nel 2019. La data di uscita precisa non è ancora stata diffusa, su Amazon si parla di 31 dicembre 2019, ma la data verrà sicuramente cambiata una volta annunciata l’uscita ufficiale.

Link’s Awakening remake prezzo

Amazon ha dato ufficialmente il via ai pre-ordini del remake di Link’s Awakening, rivelando il prezzo del gioco. Al momento, trattandosi di pre-ordine, il prezzo indicato di 69,99 euro potrebbe subire variazioni nel corso dei mesi precedenti all’uscita.

Potrebbero interessati anche:

PCProfessionale © riproduzione riservata.