I Love Hue, rompicapo per Android colorato e misticheggiante

I Love Hue è un puzzle-game per Android di qualità, un’esperienza che promuove il relax e la “ricerca” mistica con la caccia alle tonalità di colore. L’advertising rovina un po’ il tutto.

Anche su Android, ecosistema mobile notorio per la sovrabbondanza di app-spazzatura e pubblicità ossessivo-compulsiva, è possibile fruire di esperienze ludiche di qualità magari da centellinare per pochi minuti al giorno. Esperienze come il già trattato Orixo, oppure come I Love Hue se amiamo i colori e la musica rilassante in salsa mistica.

Sviluppata da Zut!, I Love Hue è ufficialmente descritta come “un viaggio armonioso nel mondo dei colori e delle percezioni”. In pratica, la app è un puzzle-game in cui l’obiettivo è riordinare mosaici di tessere colorate sempre più complessi, sistemando le tonalità di colore simili una accanto all’altra fino a ottenere uno spettro cromatico armonico.

Il tono generale di I Love Hue vira subito sul “mistico”, con i livelli di gioco (cioè i puzzle cromatici individuali da ricomporre per passare al livello successivo) suddivisi in diversi “percorsi” (Visione, Ricerca, Magia, Sogno, Alchimia, Ascesa) e diversi livelli di difficoltà per ogni percorso (Apprendista, Discepolo, Profeta ecc.).

I primi puzzle cromatici sono relativamente facili da affrontare, ma una volta entrati in pieno nello “spirito” di I Love Hue si dovranno affrontare sfide decisamente più impegnative. Non è raro, nei livelli avanzati del gioco, affidarsi alla sorte e ai tentativi casuali per identificare la tonalità di colore adatta a una particolare casella dello scacchiere cromatico.

I Love Hue regala ogni giorni 15 nuovi “prismi”, vale a dire nuovi puzzle giocabili gratuitamente tra le migliaia presenti nei vari percorsi. Ulteriori prismi si possono in teoria sbloccare guardando la pubblicità o pagando con moneta sonante, anche se con tutta probabilità a un’utente comune dovrebbero bastare e avanzare i prismi gratuiti.

Tre le opzioni in-game accessibili direttamente dalla scacchiera cromatica per condividere uno screenshot, ricominciare daccapo oppure uscire alla schermata principale.

Raggiungibili tramite l’icona in alto a destra, le impostazioni permettono di abilitare o disabilitare il sonoro, le notifiche o i punteggi, di eliminare la pubblicità (ovviamente a pagamento), consultare gli obiettivi, di connettersi o uscire da Google Play Giochi e di consultare diverse informazioni accessorie come FAQ e riconoscimenti.

I Love Hue è un’esperienza ludica mistico-colorata che esalta la natura “casual” del gaming su gadget mobile, una app ideale per sessioni quotidiane di pochi minuti senza fretta o pressioni competitive esterne. L’unica pecca davvero fastidiosa sono i video pubblicitari, visualizzati dopo ogni puzzle completato e con periodo di visualizzazione obbligatorio incorporato. Nulla che l’attivazione della Modalità Aereo non possa in ogni caso risolvere.

