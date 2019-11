Guida al download degli aggiornamenti del Patch Tuesday per il mese di novembre 2019, con tutti i link necessari ad aggiornare le versioni di Windows correntemente supportate da Microsoft.

Ieri era il secondo martedì del mese, e come da tradizione Microsoft ha avviato la distribuzione degli aggiornamenti di sicurezza per le tutte le versioni di Windows ufficialmente supportate. Gli update del Patch Tuesday vengono distribuiti in automatico tramite Windows Update, ma chi è abbastanza saggio da disabilitare il servizio e fare le cose con calma può scaricare manualmente i vari pacchetti di installazione disponibili tramite il portale Microsoft Update Catalog.

Il Patch Tuesday di novembre 2019 corregge 74 vulnerabilità di sicurezza individuali incluse nel database CVE, 13 delle quali caratterizzate da un livello di pericolosità “critico”. Particolarmente importante questo mese e la patch per la falla CVE-2019-1429, una vulnerabilità zero-day di Internet Explorer già attivamente sfruttata dai cyber-criminali per eseguire codice malevolo da remoto: basta visitare una pagina Web appositamente malformata per mettere a rischio il sistema (soprattutto con account con privilegi di amministrazione). Il nuovo Patch Tuesday include poi due advisory per una vulnerabilità nel chip TPM (ADV190024) e per l’ultimo aggiornamento agli stack di Windows Update (ADV990001).

Arriva Windows 10 1909

Gli aggiornamenti di sicurezza rilasciati da Microsoft a novembre 2019 coinvolgono come sempre Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10 nelle edizioni consumer e server oltre ai browser Edge (nella variante ancora basata su EdgeHTML) e il già citato Internet Explorer, Office, ChakraCore, Exchange Server, Visual Studio, Azure. L’ultimo Patch Tuesday coincide poi con il debutto di Windows 10 1909, un pacchetto già incluso negli aggiornamenti mensili le cui funzionalità andranno però “attivate” con un nuovo download manuale da Windows Update dopo l’installazione del Patch Tuesday.

In totale, gli aggiornamenti rilasciati da Microsoft a novembre 2019 ammontano a 135 download individuali al momento di scrivere. Una lista completa delle vulnerabilità corrette da Microsoft e aziende partner nel Patch Tuesday del mese è consultabile a questo indirizzo.

Sul Catalogo ufficiale Microsoft sono disponibili le seguenti tipologie di pacchetti di aggiornamento per le versioni di Windows supportate:

Aggiornamento qualitativo della sicurezza : include solo gli update distribuiti con il Patch Tuesday del mese di riferimento;

: include solo gli update distribuiti con il Patch Tuesday del mese di riferimento; Aggiornamento cumulativo mensile di sicurezza : include tutti gli update (di sicurezza e non) fin qui rilasciati per la versione di Windows interessata;

: include tutti gli update (di sicurezza e non) fin qui rilasciati per la versione di Windows interessata; Aggiornamento cumulativo: il mega-pacchetto di patch definitivo, un aggiornamento che include tutti i file modificati o aggiunti a partire dalla distribuzione ufficiale della versione di Windows di riferimento.

Patch Tuesday di novembre 2019

Entrando nello specifico degli update rilasciati da Microsoft durante il corrente mese di novembre, i seguenti “mega-pacchetti” di aggiornamento di Windows sono disponibili per il download diretto tramite il Catalogo Ufficiale della corporation:

Windows 7 SP1, Windows Embedded Standard 7 e Windows Server 2008 R2:

Aggiornamento qualitativo della sicurezza KB4525233 per sistemi basati su CPU Itanium, x86 e x86-64;

Aggiornamento cumulativo mensile di sicurezza KB4525235 per sistemi basati su CPU Itanium, x86 e x86-64;

Windows 8.1 e Windows Server 2012 R2:

Aggiornamento qualitativo della sicurezza KB4525250 per sistemi basati su CPU x86 e x86-64;

Aggiornamento cumulativo mensile di sicurezza KB4525243 per sistemi basati su CPU x86 e x86-64;

Windows 10 e Windows Server 2016/2019:

Aggiornamento cumulativo KB4525237 per Windows 10 1803 e sistemi basati su CPU x86, x86-64 e ARM64;

Aggiornamento cumulativo KB4523205 per Windows 10 1809 e sistemi basati su CPU x86, x86-64 e ARM64;

Aggiornamento cumulativo KB4524570 per Windows 10 1903 e sistemi basati su CPU x86, x86-64 e ARM64.

Consigliamo di non “cercare” mai gli update tramite Windows Update per via manuale: la perniciosa politica di Microsoft prevede che in casi del genere gli utenti si ritrovino sul sistema aggiornamenti non testati adeguatamente, trasformandosi di fatto in beta tester volontari del nuovo codice provvisorio di Windows 10. Meglio aspettare il Patch Tuesday, anzi meglio disabilitare Windows Update, anzi meglio ancora scaricare gli aggiornamenti dal Catalogo dei download solo quando siamo pronti a installarli manualmente come consigliato in questa guida.

