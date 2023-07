News

Martina Pedretti | 24 Luglio 2023

Twitter

Ora che dobbiamo dire addio all’uccellino logo di Twitter, di nome Larry the Bird, è arrivato il momento di scoprire tutta la sua storia

La storia di Larry the Bird, logo di Twitter

Purtroppo stiamo per dire per sempre addio all’uccellino che da sempre è stato il logo di Twitter. Elon Musk ha cambiato nome al social, che da ora si chiamerà X e che farà sparire per sempre il piccolo volatile. Ma lo sapevate che l’uccellino di Twitter si chiama Barry? Ecco tutta la sua storia, ora che lo dobbiamo salutare.

L’uccellino nel logo di Twitter ha un nome ed è basato su una delle personalità sportive più popolari. Twitter è una delle piattaforme di social media più popolari degli ultimi tempi. È stato lanciato nel 2006. Sono passati 17 anni dal suo lancio, eppure non tutti sanno ancora che il volatile azzurro nel logo ha effettivamente un nome.

Twitter è una piattaforma di microblogging lanciata da Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ed Evan Williams. Il nome dell’uccellino nel logo di Twitter è Larry o, più precisamente, Larry the Bird. L’ispirazione dietro il nome nasce da un famoso personaggio sportivo, Larry Bird, una leggenda del basket negli Stati Uniti.

Larry Bird è un leggendario giocatore di basket che ha giocato in NBA per i Boston Celtics negli anni ’80 e ’90. Lui, insieme a Micheal Jordan, apparteneva all’era d’oro del basket negli USA, ed è anche apparso nel film Space Jam.

Il co-fondatore di Twitter, Biz Stone, è di Boston ed è cresciuto guardando Larry Bird giocare per i Boston Celtics nella NBA. Pertanto, per celebrare il contributo della leggenda al mondo dello sport, Stone ha deciso di chiamare l’uccellino icona di Twitter proprio come Larry Bird.

Twitter aveva acquistato il logo dell’uccellino blu per circa 15 dollari su iStock nel 2006, e lo ha poi ridisegnato 2012. Ora, dopo una breve parentesi con il logo del Doge, diremo addio al volatile, e accoglieremo la nuova X.