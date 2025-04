Instagram testa nuovi filtri per ordinare il feed Reels

News

Martina Pedretti | 17 Aprile 2025

Instagram

Instagram sta testando nuovi filtri per ordinare il feed Reels: Più recenti e Più visti. Ecco come cambia il modo in cui esplori i contenuti

Il feed Reels di Instagram potrebbe cambiare molto presto

Instagram sta sperimentando nuove funzionalità per rendere l’esperienza utente sul feed Reels ancora più personalizzabile. Alcuni utenti hanno segnalato l’introduzione di due nuovi filtri di ordinamento per i Reels consigliati: Più recenti e Più visti.

L’aggiornamento è stato avvistato per la prima volta da Brent Colmer e rilanciato dall’esperta di social media Lindsey Gamble.

Attualmente, le opzioni disponibili nella sezione Reels, accessibili toccando la sezione dedicata, sono limitate a Seguiti e Nelle vicinanze. I nuovi filtri, ora in fase di test, comparirebbero in un menu a tendina che consente di raffinare ulteriormente la selezione dei contenuti.

Sebbene l’algoritmo continuerà a proporre video in base agli interessi dell’utente, questi nuovi filtri permetteranno di visualizzare, i Reels più recenti tra quelli suggeriti, o quelli con il maggior numero di visualizzazioni.

Il filtro “Più visti” potrebbe facilitare l’accesso ai contenuti più popolari, aumentando l’engagement e la viralità di alcuni creator. D’altro canto, l’opzione “Più recenti” potrebbe generare visibilità anche per contenuti ancora non sottoposti a moderazione, con il rischio che post discutibili ottengano temporaneamente maggiore esposizione.

Come per molte delle novità introdotte dalla piattaforma, questa funzione è al momento in fase di test limitato. Non è chiaro se e quando sarà distribuita su larga scala.

Nel frattempo Instagram sta testando altre novità come la versione ufficiale dell’app su iPad, i post bloccabili con un codice, l’app Edits, e la trascrizione dei messaggi vocali.