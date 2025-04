News

Nicolo Figini | 2 Aprile 2025

ai

L’AI sarà in grado di individuare tutte le persone che sono più inclini ad avere un infarto o un ictus. Ecco in che modo

L’AI entrerà presto in gioco anche nella prevenzione di alcuni problemi fisici molto gravi. L’intelligenza artificiale saprà riconoscere gli individui più a rischio infarto o ictus. Ecco come.

La prevenzione con l’AI

L’intelligenza artificiale potrebbe in futuro diventare indispensabile per la salvaguardia del nostro stato di salute, anche per le patologie più gravi. Nel corso del congresso Ehra 2025 dell’European Society of Cardiology, è stato presentato un algoritmo che mira ad analizzare un elettrocardiogramma per valutare il rischio dei problemi a livello cardiovascolare.

Come riporta anche HDBlog, uno studioso dell’Inha University Hospital ha spiegato il tema della ricerca in maniera molto semplice:

“La nostra ricerca ha dimostrato che quando l’età biologica del cuore supera di sette anni l’età cronologica, il rischio di mortalità per tutte le cause e di eventi cardiovascolari avversi maggiori aumenta notevolmente.

Al contrario, se l’algoritmo stima il cuore sette anni più giovane dell’età cronologica, si riduce il rischio di morte e di eventi cardiovascolari avversi maggior”.

L’AI saprà, in un certo senso, predire se una persona è più o meno propensa ad avere una patologia cardiovascolare, come per esempio un infarto. Il sistema è stato allenato dandogli in pasto 400mila elettrocardiogrammi svolti negli ultimi 15 anni ed è in grado di calcolare l’età cardiaca in breve tempo.

Tutto ciò potrebbe essere utilizzato in campo medico nel prossimo futuro, anche se per il momento si tratta di uno studio che sta venendo effettuato. Si tratterebbe sicuramente di un utilizzo rivoluzionario dell’AI e potrebbe aiutare anche a salvare numerose vite.

Non ci resta che attendere per sapere ciò che ci riserverà il futuro. Noi vi terremo informati come sempre e vi aggiorneremo nel caso in cui ne dovessimo sapere di più.