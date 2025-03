News

Nicolo Figini | 31 Marzo 2025

Vi presentiamo il robot umanoide che è uguale a un essere umano nell’aspetto e anche nei modi di fare. Ecco il video.

Robot umanoide con personalità umana

Torniamo a parlare dei robot umanoidi dei quali avevamo già discusso in passato. In precedenza, infatti, avevamo segnalato la presenza di alcuni automi presentati all’interno della Polizia in Cina oppure i fatto che questi potrebbero prendere il posto degli essere umani anche nei negozi e negli uffici.

Senza dimenticarci anche quello al quale è stato insegnato a danzare come un ballerino professionista. Il video in questo caso ha stupito milioni di persone in tutto il mondo ma forse anche l’argomento di cui tratteremo adesso vi lascerà a bocca aperta.

Le aziende Realbotix e Hollo.AI si sono unite per creare un robot umanoide capace di assomigliare a un personaggio televisivo degli anni ’70 e ’80: stiamo parlando di Chrissy Snow di Tre cuori in affitto! Nelle immagini disponibili anche qui sotto, potete vedere che assomiglia esattamente a una donna e ha anche la medesima personalità della protagonista.

La dimostrazione si è tenuta, come riporta anche il sito HDBlog, in occasione della 37° edizione della Roth Capital Partners Conference in California. Hollo.AI ha rivelato di aver lavorato a stretto contatto con il marito dell’attrice per ricreare questo robot umanoide che la riproduce in tutto e per tutto.

In generale, però, questi automi sono pensati per interagire con gli essere umani in diverse occasioni sociali. La particolarità è che non sono assomigliano a noi ma possono assumere anche varie personalità, proprio come in un film di fantascienza.

Vedremo dove porterà questa collaborazione tra le due società in futuro, siccome il CEO di Realbotix si è detto emozionato di poter lavorare ancora a stretto contatto con l’altra azienda per lo sviluppo nell’evoluzione robotica. Vi terremo aggiornati.