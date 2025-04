News

Nicolo Figini | 24 Aprile 2025

L’intelligenza artificiale arriva anche su Amazon all’interno delle app per sistema operativo iOS e Android. Ecco tutto quello che sappiamo.

L’AI su Amazon per iOS e Android

Di intelligenza artificiale legata ad Amazon ne abbiamo già parlato in passato grazie alla nuova funzione Buy for Me, che indirizza il pubblico sui siti dei brand nel caso in cui il prodotto non sia disponibile all’interno del catalogo. Insomma, una grande comodità per tutti gli utenti che desiderano acquistare ciò di cui hanno bisogno o che desiderano.

LEGGI ANCHE: YouTube Music permette di condividere i testi delle canzoni su Instagram

Oggi, invece, siamo qui per informarvi che l’AI entra ancora di più all’interno dell’homepage dell’app per sistema operativo iOS e Android. Si tratta, per adesso, di un esperimento che riguarda solamente un numero limitato di clienti in tutta Italia. La pagina iniziale, infatti, risulta più completa e fatta su misura per le esigenze dell’utente.

La nuova homepage di Amazon proporrà prodotti coerenti con la cronologia di esplorazione e degli acquisti passati, come riporta a che il sito HDBlog. Viene fatto anche un esempio, ovvero quello dell’acquisto di un copriletto che istruirà l’intelligenza artificiale nel suggerirvi dei cuscini, delle lenzuola o dei piumoni. Insomma, tutto ciò che riguarda la biancheria per la casa.

Sarà disponibile anche la ‘Vetrina‘ nella parte alta dello schermo che offrirà dei suggerimenti personalizzati e segnalerà quali sono i momenti di shopping che sono stati interrotti. Non mancheranno anteprime su misura su Prime Video o Amazon Music. Tra le novità per gli amanti dello sport, inoltre, si potrà anche cercare un determinato modello di scarpe da corsa o abiti dedicati all’attività fisica.

Chiudiamo con la sezione “Acquista di nuovo“, che raggrupperà tutto ciò che è stato acquistato con regolarità. La funzionalità verrà introdotta, piano piano, per tutti nel corso del tempo anche in Italia.