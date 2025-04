Amazon si è offerto di comprare TikTok

News

Martina Pedretti | 3 Aprile 2025

TikTok

La battaglia per il futuro di TikTok continua: anche Amazon si offre di comprare l’app per il mercato statunitense

Amazon si offre di acquistare TikTok: la battaglia per il futuro dell’app continua

Il tempo stringe per TikTok negli USA. Con la scadenza per la sua vendita a una società americana ormai vicina, il destino dell’app potrebbe decidersi già questa settimana. Se non verrà trovato un acquirente adeguato, TikTok rischia di essere bandito dal mercato statunitense.

Secondo quanto riportato dal New York Times, Amazon ha avanzato un’offerta last-minute per acquisire TikTok. Il colosso dell’e-commerce vede nell’app un’opportunità unica per espandere il proprio business e rafforzare la sua presenza nel settore dello shopping online. L’idea sarebbe quella di trasformare TikTok in un canale di vendita più integrato, sfruttando il crescente successo del social commerce.

Amazon non è la prima azienda a considerare questa mossa. Walmart, nel 2020, aveva tentato una strategia simile, cercando di acquisire TikTok per utilizzarlo come piattaforma pubblicitaria e di vendita per i suoi prodotti. In Cina, Douyin (la versione locale di TikTok) ha generato vendite per quasi 500 milioni di dollari lo scorso anno, dimostrando il potenziale della piattaforma. Tuttavia, il mercato occidentale non ha ancora risposto con lo stesso entusiasmo alle vendite in-app, anche se la tendenza sembra in crescita.

Amazon ha già esplorato il modello di TikTok nel 2022, quando ha lanciato un proprio tentativo di creare una piattaforma simile. L’acquisizione di TikTok potrebbe rappresentare un’occasione unica per consolidare la sua presenza nel settore dei social media e dello shopping interattivo.

Nonostante il colosso dell’e-commerce abbia presentato una lettera di offerta indirizzata a JD Vance e Howard Lutnick, fonti vicine ai negoziati sostengono che l’offerta di Amazon non venga presa sul serio dalle parti coinvolte. Questo riduce le possibilità che la società di Jeff Bezos possa davvero chiudere l’accordo.

Gli altri offerenti

A oggi, il principale pretendente per l’acquisto di TikTok sembra essere Oracle. L’azienda ha già un rapporto consolidato con la piattaforma, supportandone l’infrastruttura negli Stati Uniti. Inoltre, il suo CEO, Larry Ellison, è noto per i suoi legami con l’ex presidente Donald Trump, il che potrebbe facilitare un accordo politicamente accettabile per l’amministrazione americana.

Tuttavia, anche se Oracle dovesse formalizzare un’offerta, restano numerose incertezze. Il governo cinese dovrà approvare qualsiasi cessione di TikTok, e il Foreign Adversary Controlled Applications Act aggiunge un ulteriore strato di complessità alla vicenda.

Come se non bastasse, è emerso un ulteriore potenziale acquirente. Tim Stokely, fondatore di OnlyFans, ha presentato una sua offerta in collaborazione con The Hbar Foundation, un progetto legato alle criptovalute. Questo introduce un ulteriore elemento di incertezza in una situazione già caotica.

Il presidente Donald Trump dovrebbe incontrare i principali funzionari della Casa Bianca per discutere il futuro di TikTok. La scadenza per la vendita è fissata per il 4 aprile, ma Trump ha già lasciato intendere che potrebbe concedere una proroga se necessario.

In ogni caso, il tempo sta per scadere. Se non verrà trovata una soluzione entro pochi giorni, TikTok rischia di essere bandito negli Stati Uniti, con ripercussioni significative per i suoi 170 milioni di utenti americani e per il panorama dei social media globali.