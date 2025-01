News

Martina Pedretti | 20 Gennaio 2025

TikTok bloccato per gli utenti USA, ma torna online 20 ore dopo: cosa è successo

Dopo mesi di speculazioni, TikTok è effettivamente stato bloccato negli USA. Infatti domenica 19 gennaio, il social è stato oscurato nel paese, per poi tornare operativo dopo una sospensione di circa 20 ore.

Al momento però la situazione è tutt’altro che normale: l’app non può essere scaricata da nuovi utenti a causa delle restrizioni imposte dal governo statunitense nell’ambito del Foreign Adversary Controlled Applications Act. Si tratta di una legge che regola le applicazioni legate a potenziali avversari stranieri.

Il blocco di TikTok non è quindi l’ultimo sviluppo di una lunga battaglia legale e politica. Preoccupazioni sulla sicurezza dei dati e sulla gestione dell’app da parte della sua società madre, la cinese ByteDance, hanno portato a numerose udienze e pressioni per trasferire il controllo dell’app a un’azienda statunitense.

Nonostante il divieto, TikTok è tornato a funzionare per gli utenti che avevano già scaricato l’app. Questo è stato possibile grazie al supporto continuo di Oracle, che ospita i dati di TikTok negli USA. Tuttavia, le principali piattaforme di distribuzione, come Apple e Google, si sono rifiutate di rimettere TikTok nei rispettivi store per evitare sanzioni legali.

Il neo eletto presidente Donald Trump ha giocato un ruolo cruciale nella situazione. Trump ha promesso di firmare un ordine esecutivo per estendere il periodo di transizione, consentendo a TikTok di continuare a operare mentre si lavora a un accordo per trasferire la proprietà a una società statunitense. Trump ha inoltre rassicurato i fornitori come Oracle, affermando che non saranno perseguiti legalmente per aver continuato a supportare TikTok nonostante il divieto.

La situazione resta complicata. Se da un lato TikTok è operativo per gli utenti esistenti, dall’altro il divieto di nuovi download limita la crescita dell’app negli USA. Inoltre, eventuali modifiche alla legge richiedono l’approvazione formale. Per questo non è chiaro se le rassicurazioni di Trump saranno sufficienti per risolvere il problema a lungo termine.

Nel frattempo, l’intero caso TikTok potrebbe creare un precedente globale, spingendo altri governi a regolamentare le app straniere per ragioni di sicurezza nazionale e interessi economici.