I giocatori di Animal Crossing New Horizons non potevano sperare di meglio dal recente Direct dedicato al gioco. Sono tantissime le novità che sono state annunciate nel corso della giornata del 15 ottobre da Nintendo.

Tra queste anche il DLC Happy Home Paradise, a cui abbiamo già dedicato un articolo.

Scopriamole tutte le altre insieme.

Bartolo e la Piccionaia

Bartolo

Come già in tanti si aspettavano, in Animal Crossing New Horizons arriverà Bartolo. Proprio come nei titoli precedenti di Animal Crossing, anche qui Bartolo gestirà Piccionaia, la caffetteria del museo. Questa sarà accessibile attraverso una porta sulla sinistra della rampa di scale all’ingresso. Bartolo sarà dietro il bancone per servre del caffè al costo di 200 stelline.

Dentro la Piccionaia si potranno anche incontrare gli abitanti dell’isola e i personaggi speciali. I tavolini potranno essere usati in gruppo con la modalità multiplayer, oppure invitando personaggi attraverso le carte Amiibo.

Remo

Remo

Un altro vecchio personaggio di Animal Crossing che fa ritorno in New Horizons è Remo.

Remo farà parte del prossimo aggiornamento di novembre e sarà sempre a disposizione presso il molo della nostra isola. Per qualche stellina potrà portare il nostro personaggio verso il largo, mentre verso nuove destinazioni per 1.000 miglia Nook. Potremo quindi visitare nuove isole speciali, con flora mai vista, come piante rampicanti, da posizionare a ridosso dei rilievi, per scavalcarli senza la scala a pioli; o con una diversa stagione, o diverso orario rispetto alla nostra.

Isola Fiorilio

Il mercato

Anche l’isola di Fiorilio si aggiornerà, aggiungendo un nuovo spazio sul retro, dove, grazie al ritorno di Bigodina, si potranno stabilire diversi NPC con i loro negozi. Infatti Sahara, Sciuscià, Volpolo e tanti altri inizieranno a vendere i propri oggetti con un banchetto fisso.

Farà ritorno anche Vanda e altri personaggi passati di Animal Crossing, come Bigodina, che sbloccherà anche dei nuovi tagli di capelli. Anche Tortimer sarà presente. Invece Alpaca e Merlino aiuteranno il giocatore a personalizzare mobili già pronti, come il faro.

Ricette per cucinare ingredienti

Alcuni cibi

Grazie all’aggiornamento 2.0 si potrà cucinare piatti in casa, grazie all’introduzione di nuovi cibi da coltivare come pomodori, grano, carote, patate, canna da zucchero e altro. Basterà avere accesso alle ricette di questi piatti per realizzarli, dopo aver piantato e raccolto le proprie verdure, o acquistato ingredienti come la farina.

La vita sull’isola

Stretching

Voglia di fare stretching sull’isola con i tuoi abitanti? Ora si potrà!

Inoltre si potranno lanciare degli editti cittadini che permetteranno di modificare il loro comportamento, facendoli svegliare prima o dopo, per una vita più mattiniera o più notturna.

Ampliamento sgabuzzino e nuove opzioni per esterni

Sono in arrivo su Animal Crossing tre ulteriori espansioni dello sgabuzzino che porteranno il limite di oggetti a 5.000. Nook promette anche dei nuovi modi per personalizzare gli esterni della propria casa. Inoltre, all’esterno dell’isola arrivano degli scaffali per accedere al deposito e dei bancomat per depositare e ritirare stelline.

Inoltre si potranno fissare scalette sui dislivelli dell’isola, per poterle utilizzare senza selezionare la propria. Il numero di rampe e ponti massimi passa poi da 8 a 10, per rendere più vivibile la propria isola. Sono in arrivo anche numerosi nuovi tipi di recinzione, alcuni dei quali saranno personalizzabili.

Froggy Chair e nuovi mobili

La froggy chair

Con le Miglia Nook sono in arrivo mobili inediti, con incredibili opzioni di personalizzazione. Inoltre, grazie alla licenza pro arredamento si potranno appendere lampade e mensole sul soffitto e posizionare la carta da parati su un solo muro di una stanza.

Ora anche navigabilità degli ambienti più stretti è migliorata, e i personaggi possono passare tra spazi ristretti. In queste immagini sbuca anche la Froggy Chair, che fa un attesissimo ritorno su Animal Crossing.

Giroidi

I giroidi

Finalmente fanno ritorno anche i Giroidi da collezione. Questi si potranno trovare scavando nel terreno, grazie al un suono particolare che emettono. Si potranno usare come mobilio in casa, personalizzandoli a piacere.

Inoltre, nel caso trovassimo frammenti di giroide, li potremo ricostruire sotterrandoli e annaffiandoli.

PCProfessionale © riproduzione riservata.