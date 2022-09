Anche BeReal sta ideando delle funzionalità a pagamento

BeReal è l’app del momento, e sebbene basi tutta la sua idea sulla fugacità del tempo, ha già ceduto al suo successo e sta ideando delle funzionalità a pagamento. L’applicazione è al momento gratuita e gioca proprio sull’autenticità dei suoi utenti e sull’assenza di like e follower.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, la piattaforma sta valutando la possibilità inserire nuovi strumenti a pagamento. Il social francese che chiede, in un momento random del giorno, a tutto il mondo di pubblicare contemporaneamente un selfie e una foto esterna, sta spopolando globalmente. Questo sicuramente ha giocato un importante ruolo nella scelta dell’azienda riguardo la gestione del proprio futuro.

BeReal sa il fatto suo e sta sfruttando la sua popolarità, tant’è che diverse altre piattaforme stanno cercando di emulare il suo funzionamento. Invece BeReal rimane uguale a se stessa, senza sbirciare i suoi competitor, e non usa pubblicità in-App. Ora però l’azienda sta valutando dei nuovi strumenti per la monetizzazione probabilmente integrando acquisti in-App.

Sono oltre 15 milioni gli utenti che usano BeReal giornalmente, e il prossimo passo per il social è quello di sfruttare la sua popolarità. Al momento non si parla di pubblicità mirate, ma solo di strumenti extra con la possibilità di acquisto. Secondo il Financial Times questi acquisti sarebbero simili agli abbonamenti premium di Discord. Qui gli utenti pagano una tariffa mensile per funzioni extra, come adesivi e contenuti inediti.

In ogni caso il progetto di BeReal mira lontano, dato che questa idea di inserire funzioni a pagamento è programmata per vedere la luce entro la fine del 2023. Ora l’azienda sta puntando a migliorare l’efficienza di BeReal, risolvendo bug e rallentamenti, che nascono dal fatto che milioni di utenti pubblicano contenuti contemporaneamente.

PC Professionale © riproduzione riservata.