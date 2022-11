In America ha spodestato TikTok. Parliamo dell'app GAS: ecco come funziona e tutto ciò che c'è da sapere a riguardo

Cos’è GAS

Negli Usa ha sfondato superando TikTok e BeReal, si tratta della nuova app GAS, che tra fine ottobre e inizio novembre è stata spesso la più scaricata fra le app gratuite dell’App Store nel Paese a stelle e strisce.

GAS, dall’inglese “to gas someone up”, ha come obiettivo quello di far “gasare” o esaltare chi lo utilizza e far accrescere così la propria autostima. Sebbene la versione Android ancora non sia presente, in tantissimi la stanno scaricando su IOS.

Come funziona

Eccetto qualche rara eccezione sull’app ci si iscrive in forma anonima e in questa maniera si pubblicano dei sondaggi a cui gli amici rispondono. Cioè che permette di fare GAS è di rispondere in maniera positiva al quesito o comunque in modo non troppo aggressivo e negativo.

Le domande possono essere tra le più svariate, dalle scarpe da indossare al film da guardare o ancora cosa acquistare e così via. Ogni utente quindi deve leggere e cliccare una delle opzioni scelte dall’app stessa e colui o colei che ha pubblicato la statistica in questione riceverà un consiglio, un commento o un complimento.

L’utente però non saprà mai da chi arriva e questo potrebbe in qualche modo far acquisire fiducia a chi riceve tale apprezzamento su GAS.

GAS – dov’è disponibile e com’è nata

A dire qualcosa in più a proposito dell’app è Nikita Bier. Il creatore a Bloomberg ha fatto riferimento a TBH, il tool sviluppato che nel 2017 venne acquisito da Facebook e gli ha permesso di lavorare nella compagnia di Menlo Park: “L’ho fatta in questo modo perché volevo ripetere quello che avevo già fatto 5 anni fa, aumentando l’autostima dei teenager e diffondendo positività”.

Sebbene al momento sia complicato dire quanto successo potrà avere GAS, i numeri sembrano dare qualche buona indicazione, considerando che attualmente è disponibile solo in alcuni stati degli USA. Sebbene ci sia stata poca pubblicità, dallo scorso agosto, GAS è stata scaricata oltre mezzo milione di volte. Spesso si è piazzata nei primi posti delle classifiche App Store superando addirittura i 100mila utenti giornalieri.

E mentre BeReal e TikTok seppur popolari e in continuo rinnovamento sembrano perdere un po’ terreno rispetto al passato, GAS invece sta ottenendo via via maggiore successo e considerazione.

GAS è gratis?

In tanti si chiederanno senza dubbio se l’applicazione GAS è o meno gratuita. La risposta è sì, ma è anche previsto una specie di abbonamento della quota di 7 dollari alla settimana.

Questa cifra permette a chi paga di ricevere degli indizi su chi ha votato i sondaggi e capire dunque chi può aver risposto ai propri quesiti. L’opzione (non obbligatoria) porta il nome di God Mode, un termine che nei videogiochi, per esempio permette di sbloccare i poteri e rendere invincibili.

Pensate che la stessa compagnia suggerisce di non farlo. In un post pubblicato qualcuno ha fatto notare come 7 dollari a settimana siano troppi da spendere solo per conoscere chi risponde ai sondaggi. Così chi gestisce l’account ufficiale di TikTok ha risposto con un simpatico: “Non farlo, con l’anonimato è tutto più bello”.

Che ve ne pare dunque di GAS, la nuova app che sta spopolando negli USA?

