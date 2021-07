Instagram si sta impegnando nel rendere i contenuti video della sua piattaforma sempre più importanti. Tra le novità del 27 luglio, il social ha deciso di allungare la durata dei Reels, lasciando l’opzione di farli durare fino a un minuto. Si ampliano quindi le possibilità dei creator, che ora hanno la possibilità di registrare clip più durature.

Sebbene il trend legato alla brevità dei contenuti abbia dominato il web per qualche anno, ora è arrivato il tempo che i video di almeno un minuto estendano il proprio dominio. Basti pensare che anche TikTok di recente ha introdotto la funzione per registrare video lunghi fino a 3 minuti, partendo, inizialmente, da un massimo di 30 secondi. Lo stesso vale per Instagram e per i Reels, dato che, come aveva confermato il CEO Adam Mosseri, la piattaforma vuole dare sempre più spazio ai video.

Facendo durare i Reels di Instagram fino a un minuto, i creator potranno sbizzarrirsi e inserire sempre più contenuti nelle loro clip. Si tratta di una decisione che allunga del doppio rispetto alla durata massima precedente, che si rispecchiava nei 30 secondi totali. Questa novità è stata annunciata su Twitter con un divertente post, direttamente dall’azienda social.

Prima ancora del limite dei 30 secondi, quasi un anno fa, quando i Reels sono arrivati su Instagram, duravano solo 15 secondi massimo. Ora Instagram ha deciso di ampliare questa possibilità, e chissà cosa succederà nei mesi a venire. Il social del gruppo di Zuckerberg sceglierà di allungare ancora di più la durata dei Reels? Sarà questo il contenuto che d’ora in poi la piattaforma prediligerà e farà arrivare a più utenti, piuttosto che un comune scatto statico.

Sebbene Instagram sia nato come una piattaforma per la condivisione di foto, negli anni si è avvicinato sempre di più ai contenuti video. Ora i Reels, le IGTV e le Storie sono le punte di diamante di Instagram, sempre in evoluzione per seguire l’evolversi dei trend online.

