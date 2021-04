Continua il successo di Clubhouse, che ha determinato un repentino cambiamento nel mondo dei social network. Tante sono le piattaforme infatti che hanno deciso di rivolgersi al mondo degli audio, da Facebook con le sue novità, a Twitter con Spaces, fino a Instagram. Infatti il social ha deciso di introdurre la possibilità di fare Live solo audio, senza il supporto video.

Non è una novità che Instagram si voglia approcciare a nuove funzioni audio, proprio per seguire il trend del momento. Ora però il social ha deciso di allargare l’utilizzo di uno strumento comunemente usato, e di attirare anche chi è meno deciso a mostrarsi in video. Le Instagram Live daranno quindi spazio anche a chi vuole realizzare delle stanze dedicate interamente alla voce. Questa novità si inserisce in un contesto dove Instagram ha da poco lanciato la possibilità di realizzare Dirette fino a 4 persone. Infatti grazie a questa nuova funzione, anche le future stanze Live solo audio potranno ottenere maggiore senso.

Questa novità di Instagram non offre le stesse funzioni di Clubhouse, ma è più limitata. Il numero di persone che possono prendere parte alle stanze Live è limitato, così come le modalità di accesso. Tuttavia permette agli utenti di salvare contenuti audio per consultarli poi in un secondo momento. Inoltre, Instagram ha anche deciso di introdurre una funzione opposta rispetto alle Live senza video, ovvero la possibilità di disattivare il proprio audio nel corso di una diretta.

Lo strumento che permette di mutarsi è una novità simile a quella già presenta su piattaforme video come Zoom, Meet e Teams. Si tratta di una funzione utile per non interferire con l’audio altrui a causa di disturbi di sottofondo o rumori che non dipendono dai partecipanti. Questa possibilità potrebbe rivelarsi utile a molti utenti che si dilettano nel realizzare Live su Instagram.

