Instagram è al lavoro su una nuova funzione che rivela quante ore mancano allo scadere di una Storia. Questo tipo di contenuto infatti è stato creato per durare solamente 24 ore. Sembra che ora il social sia al lavoro per implementare questa funzionalità e permettere agli utenti di capire entro quanto una altrui Storia scadrà.

Per alcuni fortunati utenti iOS la feature a cui sta lavorando Instagram è già visibile. Per individuarla basta controllare sotto il cerchio delle storie, nel carosello appena sopra il feed, e si potrà vedere quante ore mancano prima che si autodistruggano. A riportare la notizia è sempre il noto leaker Alessandro Paluzzi, che ha scoperto la funzione tra le stringhe del codice di Instagram. Negli screenshot forniti da Paluzzi si può notare come Instagram mostri il numero di ore rimanenti a una storia.

Come funziona vedere quanto tempo manca a una storia

Si tratta di un’opzione per il momento in fase di test, dato che agli utenti che l’hanno già ottenuta appare solo la dicitura “ore rimanenti” e non il numero effettivo. Ma ecco le immagini scoperte dal leaker, che mostrano come potrebbe essere la grafica definitiva della funzione:

#Instagram is working to show how much time left before a Story expires 👀 pic.twitter.com/0pqP4Xpbdn — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 28, 2021

Come sappiamo, le Storie caricate su Instagram, sono visibili per 24 ore dalla loro pubblicazione, anche se si possono mantenere visibili inserendole in un highlight nel proprio profilo. Al momento, per sapere da quanto tempo sono online, è necessario cliccarci sopra. Infatti, accanto al nome dell’utente, figura quante ore o quanti minuti sono passati dalla loro pubblicazione.

Per ora non sappiamo ancora quando uscirà la funzione per scoprire quanto tempo manca prima che una storia scompaia. Come ogni feature in fase di test su Instagram, non possiamo nemmeno confermare che sarà effettivamente disponibile sia per i modelli iOS che Android.

Intanto Instagram sta pensando anche alla possibilità di postare da computer e alla possibilità di salvare le Storie come bozze.

PCProfessionale © riproduzione riservata.