A che ora esce iOS 15 oggi 20 settembre su iPhone

Oggi, lunedì 20 settembre, Apple lancia iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 e tvOS 15: a che ora esce e quando sono disponibili gli aggiornamenti?

Quando esce iOS 15

Finalmente il giorno è arrivato! Non bisognerà più chiedersi quando esce iOS 15, dato che l’aggiornamento di iPhone, assieme a iPadOS 15, watchOS 8 e tvOS 15, arriva in data 20 settembre. Oggi quindi l’update raggiungerà tutti i dispositivi compatibili, e permetterà agli utenti di vivere una nuova aggiornata esperienza.

Come installarlo

Come vi abbiamo spiegato nell’articolo dedicato, aggiornare iOS 15 è molto semplice, e prima di tutto consigliamo di effettuare un backup dei propri dati su iCloud o su altri strumenti. In questo modo si proteggono i propri contenuti, che potrebbero andare persi per un malfunzionamento o uno spegnimento improvviso. Successivamente a questa accortezza, e dopo aver caricato iPhone, basterà seguire il percorso Impostazioni > Generali > Aggiornamento software per installare iOS 15.

A che ora esce iOS 15 in Italia

Ora arriviamo alla domanda che tutti si stanno facendo: a che ora esce iOS 15 in Italia? L’orario che solitamente Apple sceglie per lanciare i suoi aggiornamenti e per dare il via alla distribuzione dell’update è intorno alle 19:00. Quindi dalle sette di stasera 20 settembre, gli utenti potranno controllare se iOS 15 è disponibile all’installazione. Qualora alle 19:00 non dovesse essere ancora attiva l’opzione di aggiornamento, basterà attendere qualche minuto.

Infatti è consigliabile controllare solo dopo l’orario indicato, se la possibilità di aggiornare a iOS 15 è disponibile sul proprio dispositivo, Per farlo basterà seguire il percorso Impostazioni > Generali > Aggiornamento software o controllare l’arrivo di eventuali notifiche.

Per scoprire tutte le novità in arrivo con iOS 15, cliccate QUI.

