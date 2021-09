Il 20 settembre arriva iOS 15 sui dispositivi compatibili: ecco come installare il nuovo aggiornamento, una guida completa.

Come aggiornare a iOS 15

Il tanto atteso giorno è arrivato, e finalmente oggi gli utenti iOS potranno aggiornare il proprio iPhone a iOS 15. L’aggiornamento di di sistema è in arrivo, precisamente dalle 19, orario italiano, e già in molti, non ricordano come installare la novità. Ecco quindi la nostra guida per aggiornare il proprio dispositivo a iOS 15.

Il primo passo, per sicurezza, è quello di effettuare un pratico backup competo di tutti i dati in memoria al proprio iPhone. In questo modo, si evita che qualsiasi malfunzionamento, o un possibile spegnimento, metta a rischio i propri dati. Per poter fare questa azione, basterà utilizzare iCloud o Google Drive, oppure sfruttare degli hard disk esterni, in formato fisico.

Quali iPhone si aggiornano con iOS 15?

Gli iPhone compatibili con iOs 15 sono: iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro e 11 Pro Max, iPhone Xs e Xs Max, iPhone Xr e iPhone X, iPhone 8 e 8 Plus, iPhone 7 e 7 Plus, iPhone 6s e 6s Plus, iPhone Se modello 2016 e 2020 oltre a iPod Touch di settima generazione. Si tratta degli stessi dispositivi che erano aggiornabili con il precedente iOS 14. A questi si aggiungono poi i nuovi iPhone serie 13, che saranno già venduti con iOS 15 installato.

Come installare iOS 15

A partire dalle 19 del 20 settembre, gli utenti riceveranno una notifica che attesta la disponibilità di un nuovo aggiornamento, ovvero quello di iOS 15. Una volta ottenuta quest’ultima, si potrà continuare con l’installazione. Una nota importante è quella di cercare di avere il dispositivo carico, oppure di lasciarlo direttamente collegato al caricatore durante l’operazione di update.

Dopo aver messo in sicurezza il proprio iPhone, e averlo, possibilmente, collegato a una rete Wi-Fi sicura, piuttosto che ai dati, si può iniziare l’aggiornamento. Per installare iOS 15, basterà cliccare la notifica. In alternativa, qualora si volesse controllare in autonomia la disponibilità dell’update, basterà seguire il percorso Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Così facendo si potrà accedere direttamente alla sezione dedicata agli aggiornamenti del proprio iPhone.

