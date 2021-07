iOS 14.7.1 approda in Italia e sistema un grosso bug che non faceva sbloccare gli Apple Watch ai modelli iPhone con Touch ID

Apple ha rilasciato, anche in Italia, il nuovo update di iOS, la versione 14.7.1. Nell’update è inserito un importante bugfix che era già stato promesso in precedenza dall’azienda, e che aiuterà gli utenti. Oltre a questo, sono presenti anche altre novità. Apple raccomanda a tutti gli utenti l’installazione.

Come ogni update minore, anche iOS 14.7.1 non porta con sé grosse feature di fondamentale importanza. Tuttavia l’azienda ha ribadito e raccomandato fortemente l’aggiornamento all’ultima versione. Infatti, come riporta anche Mac Rumors, ecco la dichiarazione ufficiale di Apple:

iOS 14.7.1 sistema un bug che non permetteva ai modelli di iPhone con il Touch ID di sbloccare un Apple Watch accoppiato usando la feature per lo sblocco degli iPhone. Questo update offre anche importanti aggiornamenti relativi alla sicurezza ed è raccomandato per tutti gli utenti.

Apple ha quindi parlato direttamente ai suoi utenti, sollecitandoli ad aggiornare i propri dispositivi con iOS 14.7.1. Il più importante update in questione è quello legato alla risoluzione del bug che non faceva sbloccare gli Apple Watch. Sicuramente questo è l’aspetto più importante di questo aggiornamento, che porterà i più ad inserirlo anche nel proprio smartphone.

Aggiornare il proprio device è utile per stare al passo con ogni update ideato dall’azienda, per assicurare un funzionamento idoneo ed risolvere problemi relativi alle vecchie versioni. Per eseguire l’aggiornamento a iOS 14.7.1, basterà recarsi nelle impostazioni del proprio smartphone, per poi cliccare alla voce Generale e installare il nuovo update.

Prima di questo aggiornamento, Apple ne ha lanciato uno più sostanzioso, ovvero iOS 14.7. Solo prossimamente, presumibilmente in autunno, gli utenti legati a dispositivi come iPhone e iPad, potranno aggiornare i propri device con l’attesissimo iOS 15.

PCProfessionale © riproduzione riservata.