Su TikTok i video dureranno fino a 10 minuti

TikTok sta nuovamente aumentando la durata massima dei video che gli utenti possono caricare sulla piattaforma, arrivando fino a 10 minuti. Infatti il social ha cambiato drasticamente il suo concept originale legato a una lunghezza breve, trasformandosi del tutto.

Il social di proprietà di ByteDance si sta muovendo per consentire ai creatori di realizzare video in formato più lungo per poter fronteggiare YouTube, Facebook e Instagram. Infatti tutti questi social hanno ormai sviluppato degli strumenti video in un formato breve simile a quello di TikTok, per emularne il successo. Gli Shorts e i Reels sono nati proprio dall’idea di TikTok, ma ora sembra che il social stia tornando alle origini.

Ora quindi TikTok consentirà di creare video che durino fino a 10 minuti, rispetto ai 60 secondi originali. La notizia arrivano un anno dopo che è stata aumentata la durata massima dei video a tre minuti nel luglio 2021. Negli ultimi tempi inoltre si era parlato di un possibile test per far durare i video fino ai 5 minuti, ma questo non è mai diventato realtà per tutti gli utenti.

Uno dei motivi per cui TikTok è diventato estremamente popolare, con oltre 1 miliardo di utenti attivi mensili, è proprio il suo feed generato di brevi video, adattati agli interessi degli utenti. Non è chiaro quanti TikToker trarranno vantaggio da un formato di video più lungo. Tuttavia il cambiamento mostra chiaramente che l’azienda sta lavorando per trattenere gli utenti nell’app per più tempo.

“Pensiamo sempre a nuovi modi per portare valore alla nostra community e arricchire l’esperienza di TikTok“, ha affermato un rappresentante di TikTok in una nota. “L’anno scorso abbiamo introdotto video più lunghi, dando alla nostra community più tempo per creare e divertirsi su TikTok. Oggi siamo entusiasti di iniziare a implementare la possibilità di caricare video che durano fino a 10 minuti. Speriamo possa liberare possibilità ancora più creative per i nostri creatori in tutto il mondo”.

