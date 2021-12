Cosa cambia nella nuova fotocamera di WhatsApp

Continuano le novità di WhatsApp, e in questo caso parliamo della rinnovata interfaccia della fotocamera. Infatti l’app ha deciso di cambiare come viene mostrato lo strumento per scattare foto. Ecco una prima immagine e cosa cambia.

Questa novità figura nella versione 2.22.1.2 della beta per Android di WhatsApp. Sembra che l’app di messaggistica voglia lavorare su un supporto ancora più semplice e non complicare la fotocamera.

Ma cosa cambia? Il primo cambiamento è che il tasto flash migra verso l’angolo in alto a destra dell’interfaccia. Inoltre, in basso sono presenti ora tre cerchi. Il primo è l’anteprima dell’ultima immagine in galleria, il secondo è per scattare o registrare e il terzo permette di passare dalla fotocamera estera a quella interna. Nessun cambiamento per la registrazione video, dato che si dovrà sempre tenere premuto il tasto dedicato. In alto a sinistra è presente poi una X che chiude la fotocamera e riporta alla chat.

Al momento non è chiaro quando la nuova fotocamera sarà disponibile su WhatsApp. Infatti la novità è presente solamente nelle versioni beta di WhatsApp per Android. Qualora la rinnovata interfaccia dovesse arrivare prossimamente vi aggiorneremo. Ma ecco una prima immagine del nuovo look della fotocamera, condivisa da WABetaInfo:

La nuova interfaccia della fotocamera di WhatsApp

Intanto WhatsApp, oltre al test della nuova fotocamera, ha iniziato il rollout delle anteprime dei messaggi vocali, e ha aggiornato la privacy legata a chi può vedere il nostro ultimo accesso.

