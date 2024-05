News

Andrea Sanna | 15 Maggio 2024

Apple

Negli ultimi quattro anni App Store ha bloccato numerose truffe. E pensate, si parla di una cifra che va oltre i 7 miliardi di dollari.

Le truffe bloccate da App Store

La sicurezza degli utenti per Apple e il suo App Store è sempre stata messa al primo posto e un motivo di vanto. Sulla pagina newsroom del proprio sito web è apparso un nuovo post. Un post in cui l’azienda di Cupertino ha reso noti alcuni dei dati relativi al numero di truffe che ha saputo risolvere in questi ultimi anni.

Pensate che, entrando nello specifico, dal 2020 al 2023 la società americana ha saputo evitare una transazione, potenzialmente fraudolenta, di una cifra che va oltre i 7 miliardi di dollari. E pensate: di questi oltre 1,8 miliardi appena nel 2023 su App Store.

LEGGI ANCHE: La sveglia dell’iPhone è stata aggiornata: corretti i problemi

Si tratta di dati di una portata piuttosto elevata. Soffermandoci sempre sul periodo menzionato Apple su App Store ha bloccato più di 14 milioni di carte di credito rubate. E pensate, ha vietato a più di 3,3 milioni di account di poter effettuare ulteriori transazioni. Solo nel 2023 l’azienda ha rifiutato oltre 1,7 milioni di app. Si tratta di software che non rispettavano in alcun modo gli standard di Apple sulla propria piattaforma né sicurezza né contenuti.

LEGGI ANCHE: Apple, arrivano una nuova serie di aggiornamenti: ecco quali

Per concludere, ricordiamo che nel post pubblicato Apple ha spiegato quanto segue:

“Apple ha implementato una suite avanzata di strumenti e risorse per garantire che l’App Store sia un luogo sicuro e affidabile per chi lo usa e per chi vi pubblica le proprie app.

Sventando gli attacchi fraudolenti dei soggetti malintenzionati, Apple fa sì che ogni utente possa installare software sui propri dispositivi personali sapendo di poter contare su tutta una serie di misure di protezione, e offre a chi sviluppa app e giochi uno store affidabile e con una solida reputazione per distribuirli”