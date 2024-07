News

Andrea Sanna | 1 Luglio 2024

Scopriamo insieme quali sono le nuove funzioni annunciate da Telegram sulla sua app!

Le nuove funzioni di Telegram

Mentre sul Digitale Terrestre è sparito uno dei canali più importanti, o comunque tra quelli più utilizzati dai tifosi, Telegram ha annunciato il rilascio di un nuovo e prezioso aggiornamento che permetterà agli utenti di ricevere delle funzionalità interessanti per migliorare l’app.

Tra quelli più significativi c’è l’introduzione della barra mini app. Dato che ci sono oltre 500 milioni di utenti che interagiscono con mini app mensilmente, Telegram ha dato modo di ridurle in una barra situata nella parte inferiore dello schermo. Ciò permette quindi di poter navigare tra le diverse funzioni senza attendere il caricamento completo delle app quando vengono aperte.

Se volete minimizzare una mini app serve semplicemente scorrere verso il basso sul suo titolo. Mentre se si vuole riaprire basta toccare la barra delle app nella medesima parte dello schermo e selezionare l’app tra quelle attive.

Ma non solo, perché anche le storie ora diventano più interattive. Ci sarà la possibilità su Telegram di inserire hashtag o posizioni. Toccando su #hashtag o un tag di posizione nelle storie si possono esplorare i contenuti correlati, ampliando così la connessione con altri utenti. Chiaramente questo accadrà solo con coloro che hanno le storie pubbliche.

Sempre per quanto riguarda le storie, gli utenti Premium su Telegram possono decidere di arricchirle con un widget per link. Lo strumento crea delle anteprime dei link inseriti nelle foto o nei video delle storie, supportando degli sfondi in base al contenuto. Darà modo quindi di rendere i link visibili e interattivi e migliorerà le esperienze di condivisione.

Insomma tre funzioni che sicuramente molti di voi troveranno utili e ne usufruiranno da ora in poi. Si prospettano altre novità molto presto riguardo Telegram e i suoi strumenti.