Andrea Sanna | 1 Luglio 2024

Giungono dei nuovi cambiamenti sul Digitale Terrestre. Tra i tanti canali che saranno chiusi ce n’è uno molto importante. Parliamo del canale ZONA DAZN, della nota piattaforma sportiva. E i tifosi non ne saranno granché felici. Ecco cosa è emerso.

Digitale Terrestre, via un canale importante

Se nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato che il Digitale Terrestre a causa di alcune modifiche potrebbe costringervi a cambiare antenna, purtroppo sono sempre più frequenti le notizie che riguardano invece la cancellazione di alcuni canali dalla piattaforma. E stavolta non si tratta di uno qualsiasi, dato che è seguito e utilizzato da tantissimi tifosi e amanti dello sport.

Parliamo nello specifico di Zona DAZN, canale dell’app e sito di DAZN. Come emerso dal portale a partire dal 1° agosto 2024, il canale sul digitale terrestre non sarà disponibile al 214 nei decoder Sky Q via internet o senza parabola. Ma vale anche per coloro che usufruiscono del canale tramite digitale terrestre. Non saranno più addebitati a partire da luglio 2024.

Sempre nel comunicato si precisa che “gli importi relativi all’opzione ZONA DAZN su Sky (pari a 5 euro al mese in casi di sottoscrizione avvenuta prima del 7 agosto 2023 oppure pari a 7,50€ al mese in caso di sottoscrizione avvenuta dopo tale data)”.

Intanto come si apprende dalla nota ufficiale il servizio in Digitale Terrestre Zona DAZN su Sky resterà attivo fino al 31 luglio. Coloro che hanno l’opzione su Sky Q (internet o senza parabola) potranno guardare il canale fino a questa data. Ecco come procede il comunicato:

“Il canale rimarrà attivo anche dopo il 31 luglio 2024 per tutti i clienti Sky con decoder via satellite ed un abbonamento TV attivo”.

Dunque questa è la notizia al momento. Peraltro in precedenza sul Digitale Terrestre Zona DAZN era denominato DAZN Channel e veniva utilizzato come canale di backup nel caso di problemi di trasmissione in streaming via internet. Oppure per i clienti TIMVISION con offerte che includono DAZN, tramite il decoder TIMVISION Box e anche per coloro che avevano DAZN TV Box.

Poi a seguire nel momento in cui c’è stata l’introduzione di Zona DAZN per i clienti Sky, sul canale del Digitale Terrestre è stato reso accessibile anche a chi ha Sky e utilizza internet o non dispone della parabola. Ma adesso a quanto pare le cose sono cambiate di nuovo.