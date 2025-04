News

Nicolo Figini | 2 Aprile 2025

Apple Music

L’aggiornamento del sistema operativo iOS ha apportato anche delle modifiche in Apple Music. Al suo interno è adesso presente una funzione che si chiama “musica d’ambiente“. Ecco a cosa serve.

La novità su Apple Music

Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di aggiornare il vostro dispositivo con il nuovo sistema operativo iOS 18.4. In questo modo avrete accesso a tutta una serie di nuove funzioni e opportunità, come per esempio Apple Intelligence in lingua italiana oppure un’integrazione in Apple Music.

LEGGI ANCHE: WhatsApp introduce i promemoria AI per Android e una funzione per i gruppi su iOS

All’interno dell’applicazione può essere individuata la sezione che prende il nome di “Musica d’ambiente” e permette di accedere a delle playlist pensate per degli specifici stati d’animo. In tutto sono quattro e si differenziano per il loro stile unico suddiviso, a loro volta, in alcuni sottogeneri:

Sonno : suoni per dormire, beat della buonanotte, bagno sonoro, piano per addormentarsi;

: suoni per dormire, beat della buonanotte, bagno sonoro, piano per addormentarsi; Relax : relax con il pianoforte, ambient rilassante, LoFi, jazz e pure chill;

: relax con il pianoforte, ambient rilassante, LoFi, jazz e pure chill; Produttività : BEATstrumentals, frequenze binaurali, pure focus, classica per aiutare la concentrazione;

: BEATstrumentals, frequenze binaurali, pure focus, classica per aiutare la concentrazione; Benessere: pure meditation, spa, battiti di yoga e calma totale.

Come riporta anche il sito HDBlog, si possono modificare in qualsiasi momento le playlist che vi abbiamo appena indicato su Apple Music. Tutto ciò che dovete fare è toccare il simbolo del ‘+’ nell’angolo a sinistre e entrare nel pannello di controllo. Qui scegliete “Musica d’ambiente” e toccate il nome della playlist che state ascoltando, in tal modo vi verranno fornite altre opzioni.

Insomma, l’aggiornamento del nuovo sistema operativo ha reso possibile trovare un modo ulteriore per rilassarsi dopo una giornata stancante di lavoro oppure per riuscire a prendere sonno quando i pensieri martellano la testa. Non manca, come visto poc’anzi, una playlist che aiuta la concentrazione in caso di studio e non solo.