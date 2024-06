Apple potrebbe lanciare una nuova app di password per iPhone e Mac

News

Martina Pedretti | 7 Giugno 2024

Apple

Sembra che Apple presenterà una nuova app di password per iPhone e Mac durante il WWDC 2024: ecco di cosa si tratta

In arrivo una nuova app di password per iPhone e Mac?

Sembra che Apple stia pianificando di annunciare la nuova app come parte per iOS 18 , iPadOS 18 e macOS 15. Il software funziona come qualsiasi altro gestore di password: genera password e ne tiene traccia. Verrà presentato il 10 giugno alla Worldwide Developers Conference (WWDC) di Apple.

“La nuova app è alimentata dal portachiavi iCloud, un servizio Apple esistente da molto tempo in grado di sincronizzare password e informazioni sull’account tra diversi dispositivi. Questa funzionalità era precedentemente nascosta nell’app delle impostazioni dell’azienda o presentata quando un utente accede a un sito Web“, spiega il rapporto di Bloomberg.

L’app Passwords aiuterà gli utenti a utilizzare password sicure e a rafforzare la privacy dei dispositivi Apple. Con il suo arrivo competerà con gestori di password come 1Password e LastPass, e Apple consentirà agli utenti di importare password da servizi concorrenti.

La nuova app memorizza tutte le informazioni di accesso in un unico posto, inclusi nomi utente e password dei siti Web, password della rete Wi-Fi e passkey (accessi sicuri tramite Face ID o Touch ID). Inoltre, può inserire automaticamente i dati di accesso.

Non c’è alcuna conferma ufficiale da parte di Apple riguardo all’app per il momento. Pare però che ne sapremo di più durante l’evento WWDC della prossima settimana, dal 10 al 14 giugno, dove dovrebbe essere annunciato l’aggiornamento iOS 18.

Si dice che Apple si concentrerà sulle funzionalità AI durante l’evento, che potrebbe anche portare alla presentazione di macOS 15, watchOS 10 e VisionOS 2.