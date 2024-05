News

Andrea Sanna | 8 Maggio 2024

Apple iPad

Dalla propria confezione Apple toglie due accessori per iPad Pro e Air. Questa scelta non farà piacere a molti utenti

L’uscita dei nuovi iPad Pro e Air non avranno, all’interno della loro confezione, due accessori che fino a oggi erano sempre presenti. Di quali parliamo? Scopriamolo insieme qui a seguire e i motivi di tale decisione da parte di Apple.

Apple toglie due accessori

Tante novità non solo per Instagram e TikTok! Anche Apple sta provvedendo a delle importanti modifiche sui propri dispositivi. In particolar modo facciamo riferimento ai nuovi iPad Pro e iPad Air. Si tratta, al momento, dei migliori tablet pensati dall’azienda rispetto al passato e le premesse sembrano esserci tutte. Ma c’è un particolare! All’interno della loro confezione non troveremo due importanti accessori.

Di quali parliamo? Nello specifico facciamo riferimento al caricabatterie e agli adesivi con il logo Apple. I motivi di questa scelta ve li spieghiamo qui a seguire nelle prossime righe.

La rimozione del caricabatterie nei nuovi iPad può essere scontata, dato che Apple già da tempo nelle scatole degli iPhone non li inserisce più. In realtà gli iPad Pro e Air venduti fuori dall’UE hanno in dotazione ancora l’alimentatore, ma se si sbircia sulla pagina ufficiale del sito, ci saranno solo tablet con cavo USB-C.

Per quale ragione? Semplicemente tutto potrebbe derivare non solo da una decisione ambientalista da parte di Apple, ma anche dalle nuove regole in vigore all’interno dell’Unione Europea. Questo avrà quindi portato l’azienda ad approfittarne.

Ma non solo, perché anche l’assenza degli adesivi sembra essere una mossa voluta da Apple. In uno dei promemoria distribuiti nei negozi autorizzati e fornito da 9to5Mac, pare che la rimozione sia derivata da ragioni ambientali, con l’intenzione di avere confezioni prive di plastica. Il personale dei vari negozi però riceverà quantità limitate di adesivi che potranno essere ricevute da coloro che acquisteranno i due prodotti. Ma avverrà solo su richiesta.

Quindi se proprio non riuscite a resistere, potrete richiederli nei vari Apple Store.