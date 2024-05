HowTo

Andrea Sanna | 8 Maggio 2024

Instagram Threads

Nuova importante decisione da parte di Instagram, che ha pensato di dare la possibilità ai suoi utenti di condividere le foto in automatico anche su Threads. Vediamo insieme come fare per attivare questa opzione.

Instagram farà condividere le foto su Threads

Ultimamente Instagram sta apportando altre interessanti modifiche alla propria piattaforma: dal ritaglio degli adesivi e la creazione dello stesso. Insomma non ci si fa mancare proprio nulla l’app di Meta. Nel mentre intanto proprio la stessa ha deciso di aumentare l’integrazioni con Threads. In che modo? Dando la possibilità di caricare le foto su entrambe le app nello stesso momento. Un altro modo dunque per contrastare i rivali come X.

Lo scopo è quello di poter incoraggiare gli utenti a postare più contenuti su Threads, grazie all’utilizzo di Instagram. In modo questo di poter diminuire le difficoltà relative alla crescita della piattaforma. A darci conferma è stata la stessa società di Mark Zuckerberg, nel momento in cui diverse persone hanno notato l’impostazione dedicata.

La scelta sarà del tutto facoltativa e gli utenti avranno la possibilità attraverso Instagram di poter decidere se condividere e pubblicare una foto anche su Threads. Basta semplicemente cliccare nell’apposito pulsante presente nelle impostazioni dell’app, come mostrato qui sotto. Ecco come si deve fare nello specifico…

La nuova funzione di Instagram legata a Threads

Una nuova idea da parte di Meta con l’idea di aumentare il coinvolgimento degli utenti anche su Threads. Prima di arrivare a questa società, la società ha pensato bene di provvedere alla crescita della piattaforma, promuovendo dei post nel feed di Instagram e di Facebook. Ciò ha portato a maggiori interazioni con la piattaforma, che oggi conta oltre 150 milioni di utenti attivi mensili.

Riuscirà anche questo esperimento?